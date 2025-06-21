РФ зосередила в Україні майже 700 тис. військових, але успіху не має – Зеленський

На території України зараз перебувають майже 700 тис. російських військових. Попри їхню чисельність, ворогу не вдається досягти бажаного успіху.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

РФ не має бажаного успіху на фронті

Зеленський розповів, що в Україні зараз перебуває 695 тис. російських військових. Крім того, ще десятки тисяч дислокуються біля кордону – на Курському і Бєлгородському напрямках, зокрема навпроти Сум і Харкова. Тільки на Сумському напрямку, за словами президента, зосереджено близько 52 тис. окупантів.

Зараз дивляться

Попри таку кількість військових, Росія не має істотних успіхів. Зокрема, в Сумській області ситуація залишається стабільною. За останній тиждень ворог просунувся на 200 метрів, але українські сили відбили ці позиції і навіть трохи відтіснили росіян назад.

– Їм дуже потрібен успіх на фронті. Тому що, якщо відповідного успіху немає, ми вважаємо, що президент Трамп швидше буде тиснути на них санкціями тощо, – зазначив президент.

Він зазначив, що наразі 23% всіх обстрілів по лінії фронту припадає саме на Сумський напрямок. Росія активно використовує там бомби і північнокорейські ракети.

На Харківському напрямку ситуація залишається складною, але без істотних змін. Зокрема, в районі Вовчанська спостерігається зростання кількості ударів, але наступальних дій не побільшало.

На Лиманському напрямку росіяни намагалися прорватися в районі Костянтинівки. Вони використовували десятки мотоциклів і 24 одиниці важкої військової техніки. Українські військові знищили 20 з них і 16 мотоциклів – ворог відступив.

На Покровському напрямку – без змін. У Дніпропетровській області, як розповів Зеленський, російські диверсійно-розвідувальні групи з декількох осіб намагаються прорватися, але успіху не мають.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.