Ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена при обстрелах – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последних массированных атак ни одна из американских систем противовоздушной обороны Patriot не была выведена из строя.

Зеленский заявил, что ни один Patriot не уничтожен

По его словам, распространенная в некоторых СМИ информация о повреждении или уничтожении этих установок — не соответствует действительности.

— В результате последних массированных ударов ни одна из систем Петриот не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что публиковалось в медиа, не соответствует действительности, — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский сообщил о росте эффективности мобильных огневых групп, которые уже сбивают около трети ударных дронов-камикадзе типа Шахед.

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Украинские производители активно включаются в оборону — в стране уже четыре компании выпускают перехватчики, из которых две демонстрируют очень успешные результаты.

— Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно. Четыре компании в Украине производят эти изделия, две из них — очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает, — добавил Зеленский.

Президент добавил, что оборонная индустрия Украины наращивает темпы, несмотря на вызовы. Законтрактованы рекордные объемы вооружения.

— Мы договорились с Мерцем, с Германией. Они будут финансировать. Я благодарен за это. Также я договорился на саммите G7, с Карни, премьер-министром Канады. Он также там выделил деньги. Мы ехали — было 2 миллиарда долларов. Мы с ним договорились — он увеличил до 4. И нам нужно немного времени для того, чтобы это было массовое производство, — отметил он.

Напомним, в ночь на 21 июня РФ атаковала Украину 280 средствами воздушного нападения, 260 из которых были обезврежены силами ПВО.

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