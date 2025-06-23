Карта боевых действий на 23 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Такие данные 23 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Ситуация в Украине на 23 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки отражено 20 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.

На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки вблизи Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодцы.

На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблуновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатырь и Вольное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 23 июня 2025