Карта боевых действий на 23 июня 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.
Такие данные 23 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 23 июня 2025
Ситуация в Украине на 23 июня 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки отражено 20 атак захватчиков.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.
На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки вблизи Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодцы.
На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблуновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатырь и Вольное Поле.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 23 июня 2025
- личного состава — около 1 012 500 (+1 010) человек;
- танков — 10 965 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 872 (+5);
- артиллерийских систем — 29 490 (+58);
- РСЗО — 1 423 (+2);
- средств ПВО — 1 188;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138);
- крылатых ракет — 3 376;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127);
- специальной техники — 3 920.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.