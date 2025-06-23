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Карта боевых действий на 23 июня 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения.

Такие данные 23 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 23 июня 2025

Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025

Ситуация в Украине на 23 июня 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки отражено 20 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголевка.

На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки вблизи Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодцы.

На Северском направлении враг совершил четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблуновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Багатырь и Вольное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 23 июня 2025

  • личного состава — около 1 012 500 (+1 010) человек;
  • танков — 10 965 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 872 (+5);
  • артиллерийских систем — 29 490 (+58);
  • РСЗО — 1 423 (+2);
  • средств ПВО — 1 188;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138);
  • крылатых ракет — 3 376;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127);
  • специальной техники — 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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