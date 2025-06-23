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Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 23 червня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 107 бойових зіткнень.

Такі дані 23 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 23 червня 2025

Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025
Карта бойових дій на 23 червня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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