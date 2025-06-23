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Атакой на Украину Путин стремится выставить лидеров G7 слабыми — Сибига
Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Сибига об ответе на атаки РФ: На этой неделе могут быть важные решения

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

На этой неделе в Европе состоятся саммиты, на которых ожидается принятие важных решений, необходимых для остановки российского террора против Украины.

Об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в сети Х после очередной ночной атаки РФ на Украину.

Сибига об атаке на Украину 23 июня

— Эта неделя — неделя важных саммитов. И они должны дать важные результаты. У нас нет времени ждать. Пришло время продемонстрировать трансатлантическое единство и силу, — подчеркнул он.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин намеренно говорит об ударах на Ближнем Востоке, а затем осуществляет такие атаки, “чтобы заставить Америку выглядеть слабой”.

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— Единственный способ положить конец российскому террору — это сила. Мы нуждаемся в новых и жестких санкционных ударах по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичных санкциях против тех, кто помогает России вести войну, — считает Сибига.

Кроме того, по словам дипломата, Украине нужны дополнительные оборонительные возможности, особенно средства противовоздушной обороны и перехватчики, артиллерийские боеприпасы и инвестиции в ОПК.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину сегодня РФ использовала 352 дрона, 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К.

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