Сибіга про відповідь на атаки РФ: Цього тижня можуть бути важливі рішення

Цього тижня у Європі відбудуться саміти, на яких очікується ухвалення важливих рішень, необхідних для зупинення російського терору проти України.

Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у мережі Х після чергової нічної атаки РФ на Україну.

Сибіга про атаку на Україну 23 червня

– Цей тиждень – тиждень важливих самітів. І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу, – наголосив він.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін навмисно говорить про удари на Близькому Сході, а потім здійснює такі атаки, “щоб змусити Америку здаватись слабкою”.

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– Єдиний спосіб покласти край російському терору – це сила. Ми потребуємо нових і жорстких санкційних ударів по російській економіці та нафтових доходах, а також вторинних санкцій проти тих, хто допомагає Росії вести війну, – вважає Сибіга.

Крім того, за словам дипломата, Україні потрібні додаткові оборонні можливості, особливо засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інвестиції в ОПК.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну сьогодні РФ використала 352 дрони, 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.

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