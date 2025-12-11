Україна вже використовує оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан із балістичними ракетами.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 9 грудня під час розмови з журналістами.

Глава держави зазначив, що українські сили застосовують ракети Довгий Нептун, Паляниця, Фламінго, а також розпочали використання комплексу Сапсан. Водночас він утримався від конкретики, наголосивши, що не бажає розкривати деталі, які можуть допомогти противнику.

Зеленський додав, що Нептуни ефективно себе показують, а ворог часто приписує їхнє застосування навіть там, де це не підтверджено, і нехай це так і залишається.

Ракета Сапсан: що відомо про технічні характеристики

Українська балістична ракета Сапсан може нести 480 кг вибухівки, що більш ніж удвічі перевищує корисне навантаження відомих американських ракет ATACMS.

Окрім потужного бойового заряду, ракета Сапсан має надзвукову швидкість – вона може летіти у понад п’ять разів швидше за звук.

Хоча Україна вже має дрони, здатні долітати навіть до Кремля, їх легше перехопити. Натомість нова ракета Сапсан значно складніша для знищення в польоті.

Офіційної інформації про дальність польоту ракети Сапсан немає. Однак є припущення, що ця зброя може летіти на відстань близько 500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що є позитивні результати випробування української балістичної ракети Сапсан. 13 червня він повідомив про роботу над запуском серійного виробництва зброї.

Переваги ракет Сапсан та чи можна їх збити

Україна застосовує власні ракети Сапсан і Нептун для ударів по території Росії. Іноді ворог не може точно визначити, який саме тип озброєння використано, про що нещодавно зазначив президент Володимир Зеленський.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив у коментарі для Фактів ICTV, що між цими ракетами є суттєва різниця. Крилата ракета Нептун має кілька модифікацій, зокрема стандартну версію та так званий Довгий Нептун. Остання модифікація має більший калібр і збільшені розміри, а її дальність польоту сягає приблизно 1000 км.

Це дозвукова ракета зі швидкістю близько 800–900 км/год. Через це вона має загальні для крилатих ракет вразливості, адже її можуть збивати системи ППО, винищувачі або навіть переносні зенітні комплекси.

А от Сапсан належить до балістичних ракет і рухається на надзвуковій швидкості, приблизно 3 Махи. Дальність її польоту менша, до 500 км, але бойова частина значно потужніша. За оцінками, Нептун може нести боєголовку масою до 200 кг, тоді як Сапсан здатний доставити заряд до 500 кг.

За словами експерта, основна відмінність полягає в тому, що ракета Сапсан рухається по балістичній траєкторії та має здатність до маневрування. Хоча її маневровість обмежена, вона все ж ускладнює перехоплення.

Збити такі ракети можуть лише спеціалізовані системи протиракетної оборони. До прикладу, подібні можливості має американський Patriot, який перехоплює балістичні ракети на кшталт Кинджала. У Росії аналогом є комплекси С-400 та С-500.

У Росії до початку повномасштабного вторгнення налічувалося приблизно 50 комплексів С-400. Відтоді неодноразово з’являлися офіційні повідомлення від СБУ, ССО та інших українських підрозділів про знищення російських пускових установок, радарів та інших елементів цих систем.

– У підсумку кількість боєздатних С-400 у РФ могла скоротитися до орієнтовно 30 установок. Такого ресурсу недостатньо, щоб прикрити величезну територію держави, – наголосив експерт Павло Нарожний.

Він відзначає, що можливість України застосовувати власні балістичні ракети, зокрема Сапсан, є важливою перевагою, адже національні розробки не обмежуються умовами постачання чи зовнішніми дозволами. Це суттєво посилює спроможності української армії та створює для Росії додаткові труднощі у протиповітряній обороні.

Фото ілюстративне: ГУР

Джерело : The Times

