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Потери РФ на 23 июня: минус еще 1 010 оккупантов и почти 60 артсистем

Російські окупанти, російські танки
Фото: Getty Images

Потери РФ на 23 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 216-е сутки полномасштабной войны достигли 1 012 500 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 23 июня 2025

  • личного состава — около 1 012 500 (+1 010) человек;
  • танков — 10 965 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 872 (+5);
  • артиллерийских систем — 29 490 (+58);
  • РСЗО — 1 423 (+2);
  • средств ПВО — 1 188;
  • самолетов — 416;
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138);
  • крылатых ракет — 3 376;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127);
  • специальной техники — 3 920.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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