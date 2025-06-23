Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 23 июня: минус еще 1 010 оккупантов и почти 60 артсистем
Потери РФ на 23 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 010 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 216-е сутки полномасштабной войны достигли 1 012 500 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 23 июня 2025
- личного состава — около 1 012 500 (+1 010) человек;
- танков — 10 965 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 872 (+5);
- артиллерийских систем — 29 490 (+58);
- РСЗО — 1 423 (+2);
- средств ПВО — 1 188;
- самолетов — 416;
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41 717 (+138);
- крылатых ракет — 3 376;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 52 861 (+127);
- специальной техники — 3 920.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 216-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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