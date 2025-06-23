Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 23 червня: мінус ще 1 010 окупантів та майже 60 артсистем
Втрати ворога на 23 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 216-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 012 500 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 23 червня 2025
- особового складу – близько 1 012 500 (+1 010) осіб;
- танків – 10 965 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 872 (+5);
- артилерійських систем – 29 490 (+58);
- РСЗВ – 1 423 (+2);
- засобів ППО – 1 188;
- літаків – 416;
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138);
- крилатих ракет – 3 376;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127);
- спеціальної техніки – 3 920.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 23 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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