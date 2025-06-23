Золотой Тризуб: кто может получить награду и какие льготы предусмотрены

Министерством обороны Украины установлены определенные ведомственные поощрительные награды, среди них медаль Золотой Тризуб.

Что это за награда, кто может получить медаль Золотой Тризуб и какие льготы она предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

За что дают Золотой Тризуб

Золотой Тризуб — это ведомственная поощрительная награда Министерства обороны Украины.

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Знаком отличия Золотой Тризуб награждаются старшие и высшие офицеры, работники Вооруженных Сил Украины и другие лица за вклад в укрепление обороны, боевую готовность войск и заслуги перед ВСУ.

Медалью награждаются люди, которые являются образцом верности присяге, образцово выполняют военные или служебные обязанности, успешно руководят подчиненными.

Золотой Тризуб: как выглядит награда

Внешний вид награды утвержден Приказом Министерства Обороны Украины О ведомственных поощрительных наградах Министерства обороны Украины № 165 от 11 марта 2013 года.

Согласно документу, медаль Золотой Тризуб имеет вид желтого военного Трезубца, лежащего на медальоне из переплетенных листьев и гроздей калины. Все изображения на передней стороне медали рельефные, обратная сторона — плоская.

Крепится с помощью кольца к желто-голубой шелковой муаровой ленте с продольными полосками. На обратной стороне ленты размещена прямоугольная планка с двумя застежками (цангами) для крепления медали к одежде.

Награда изготовлена из сплава меди с массовой долей не менее 60%. Желтый цвет медали достигается путем нанесения специального гальванического покрытия.

Размер медали:

высота — 39 мм (без ушка);

ширина — 35 мм.

Размер планки:

ширина — 35 мм;

высота — 9,5 мм.

Золотой Тризуб: льготы

Государственных льгот для кавалеров награды Золотой Трезубец не предусмотрено.

Военные, которые имеют эту награду имеют право на льготы, предусмотренные для военнослужащих в Украине.

В 2025 году для военнослужащих и членов их семей предусмотрены следующие льготы:

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

право на бесплатное лечение и реабилитацию;

право на досрочный выход на пенсию;

право на бесплатную вторичную правовую помощь.

Также детям военнослужащих в первую очередь предоставляются:

Места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях; Детских оздоровительных лагерях по месту жительства (независимо от форм собственности).

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