Золотой Тризуб: кто может получить награду и какие льготы предусмотрены
Министерством обороны Украины установлены определенные ведомственные поощрительные награды, среди них медаль Золотой Тризуб.
Что это за награда, кто может получить медаль Золотой Тризуб и какие льготы она предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.
За что дают Золотой Тризуб
Золотой Тризуб — это ведомственная поощрительная награда Министерства обороны Украины.
Знаком отличия Золотой Тризуб награждаются старшие и высшие офицеры, работники Вооруженных Сил Украины и другие лица за вклад в укрепление обороны, боевую готовность войск и заслуги перед ВСУ.
Медалью награждаются люди, которые являются образцом верности присяге, образцово выполняют военные или служебные обязанности, успешно руководят подчиненными.
Золотой Тризуб: как выглядит награда
Внешний вид награды утвержден Приказом Министерства Обороны Украины О ведомственных поощрительных наградах Министерства обороны Украины № 165 от 11 марта 2013 года.
Согласно документу, медаль Золотой Тризуб имеет вид желтого военного Трезубца, лежащего на медальоне из переплетенных листьев и гроздей калины. Все изображения на передней стороне медали рельефные, обратная сторона — плоская.
Крепится с помощью кольца к желто-голубой шелковой муаровой ленте с продольными полосками. На обратной стороне ленты размещена прямоугольная планка с двумя застежками (цангами) для крепления медали к одежде.
Награда изготовлена из сплава меди с массовой долей не менее 60%. Желтый цвет медали достигается путем нанесения специального гальванического покрытия.
Размер медали:
- высота — 39 мм (без ушка);
- ширина — 35 мм.
Размер планки:
- ширина — 35 мм;
- высота — 9,5 мм.
Золотой Тризуб: льготы
Государственных льгот для кавалеров награды Золотой Трезубец не предусмотрено.
Военные, которые имеют эту награду имеют право на льготы, предусмотренные для военнослужащих в Украине.
В 2025 году для военнослужащих и членов их семей предусмотрены следующие льготы:
- льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- бесплатный проезд в общественном транспорте;
- право на бесплатное лечение и реабилитацию;
- право на досрочный выход на пенсию;
- право на бесплатную вторичную правовую помощь.
Также детям военнослужащих в первую очередь предоставляются:
- Места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях;
- Детских оздоровительных лагерях по месту жительства (независимо от форм собственности).