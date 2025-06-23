Золотий Тризуб: хто може отримати нагороду та які пільги передбачені

Міністерством оборони України встановлено певні відомчі заохочувальні відзнаки, серед них — медаль Золотий Тризуб.

Що це за нагорода, хто може отримати медаль Золотий Тризуб та які пільги вона передбачає — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За що дають Золотий Тризуб

Золотий Тризуб — це відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України.

Зараз дивляться

Відзнакою Золотий Тризуб нагороджуються старші та вищі офіцери, працівники Збройних Сил України та інші особи за внесок у зміцнення оборони, бойову готовність військ і заслуги перед ЗСУ.

Медаллю нагороджуються люди, що є взірцем вірності присязі, зразково виконують військові чи службові обов’язки, успішно керують підлеглими.

Золотий Тризуб: який вигляд має нагорода

Зовнішній вигляд медалі затверджений наказом Міністерства Оборони України Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України № 165 від 11 березня 2013 року.

Згідно з документом, медаль Золотий Тризуб має вигляд жовтого воєнного Тризуба, що лежить на медальйоні з переплетеного листя та кетягів калини. Всі зображення на передньому боці медалі рельєфні, зворотний бік — плаский.

Кріпиться за допомогою кільця до жовто-блакитної шовкової муарової стрічки з поздовжніми смужками.

На зворотному боці стрічки розміщена прямокутна планка з двома застібками (цангами) для кріплення медалі до одягу.

Нагорода виготовлена зі сплаву міді з масовою часткою не менше 60%. Жовтий колір медалі досягається шляхом нанесення спеціального гальванічного покриття.

Розмір медалі:

висота — 39 мм (без вушка);

ширина — 35 мм.

Розмір планки:

ширина — 35 мм;

висота — 9,5 мм.

Золотий Тризуб: пільги

Державних пільг для кавалерів нагороди Золотий Тризуб не передбачено.

Військові, які мають цю нагороду, мають право на пільги, що передбачені для військовослужбовців в Україні.

У 2025 році для військовослужбовців та членів їхніх родин передбачені такі пільги:

пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

безплатний проїзд у громадському транспорті;

право на безплатне лікування та реабілітацію;

право на достроковий вихід на пенсію;

право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Також дітям військовослужбовців першочергово надаються:

Місця у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; Дитячих оздоровчих таборах за місцем проживання (незалежно від форм власності).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.