Золотий Тризуб: хто може отримати нагороду та які пільги передбачені
Міністерством оборони України встановлено певні відомчі заохочувальні відзнаки, серед них — медаль Золотий Тризуб.
Що це за нагорода, хто може отримати медаль Золотий Тризуб та які пільги вона передбачає — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За що дають Золотий Тризуб
Золотий Тризуб — це відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборони України.
Відзнакою Золотий Тризуб нагороджуються старші та вищі офіцери, працівники Збройних Сил України та інші особи за внесок у зміцнення оборони, бойову готовність військ і заслуги перед ЗСУ.
Медаллю нагороджуються люди, що є взірцем вірності присязі, зразково виконують військові чи службові обов’язки, успішно керують підлеглими.
Золотий Тризуб: який вигляд має нагорода
Зовнішній вигляд медалі затверджений наказом Міністерства Оборони України Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України № 165 від 11 березня 2013 року.
Згідно з документом, медаль Золотий Тризуб має вигляд жовтого воєнного Тризуба, що лежить на медальйоні з переплетеного листя та кетягів калини. Всі зображення на передньому боці медалі рельєфні, зворотний бік — плаский.
Кріпиться за допомогою кільця до жовто-блакитної шовкової муарової стрічки з поздовжніми смужками.
На зворотному боці стрічки розміщена прямокутна планка з двома застібками (цангами) для кріплення медалі до одягу.
Нагорода виготовлена зі сплаву міді з масовою часткою не менше 60%. Жовтий колір медалі досягається шляхом нанесення спеціального гальванічного покриття.
Розмір медалі:
- висота — 39 мм (без вушка);
- ширина — 35 мм.
Розмір планки:
- ширина — 35 мм;
- висота — 9,5 мм.
Золотий Тризуб: пільги
Державних пільг для кавалерів нагороди Золотий Тризуб не передбачено.
Військові, які мають цю нагороду, мають право на пільги, що передбачені для військовослужбовців в Україні.
У 2025 році для військовослужбовців та членів їхніх родин передбачені такі пільги:
- пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
- безплатний проїзд у громадському транспорті;
- право на безплатне лікування та реабілітацію;
- право на достроковий вихід на пенсію;
- право на безоплатну вторинну правову допомогу.
Також дітям військовослужбовців першочергово надаються:
- Місця у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
- Дитячих оздоровчих таборах за місцем проживання (незалежно від форм власності).