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РФ может напасть на страну-члена НАТО в течение 5 лет — Зеленский

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может напасть на страну-члена НАТО “в течение пяти лет”.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

При этом на вопрос о том, может ли Россия напасть в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил, что он “не верит, что (Путин, — Ред.) готов” к этому.

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Зеленский также заявил, что планы стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году реализуются “очень медленно”.

— Мы считаем, что, начиная с 2030 года у Путина могут быть значительно большие возможности, — добавил он.

За его словами, сегодня кремлевского диктатора от нападения на страну-члена НАТО сдерживает Украина.

Он предупредил, что российские военные “всех уничтожают и стирают с лица земли на поле боя”.

— В любом случае (Путину, — Ред.) нужна пауза, ему нужна отмена санкций, ему нужна вымуштрованная армия. А 10 лет — это очень долгий срок. К тому времени у него будет готова новая армия, — добавил президент.

Напомним, что 23 июня сообщалось, что участники НАТО достигли соглашения о повышении оборонных расходов до уровня 5% ВВП.

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