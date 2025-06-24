РФ може напасти на країну-члена НАТО протягом 5 років – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія може напасти на країну-члена НАТО “протягом п’яти років”.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Зокрема, на запитання про те, чи може Росія напасти протягом кількох місяців, Зеленський відповів, що він “не вірить, що (Путін, – Ред.) готовий” до цього.

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Зеленський також заявив, що плани країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року реалізуються “дуже повільно”.

– Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, в Путіна можуть бути значно більші можливості, – додав він.

За його словами, сьогодні кремлівського диктатора від нападу на країну-члена НАТО стримує Україна.

Він попередив, що російські військові “всіх знищують і стирають з лиця землі на полі бою”.

– У будь-якому разі (Путіну, – Ред.) потрібна пауза, йому потрібне скасування санкцій, йому потрібна вимуштрована армія. А 10 років – це дуже довгий термін. На той час у нього буде готова нова армія, – додав президент.

Нагадаємо, що 23 червня повідомлялося, що учасники НАТО досягли угоди про підвищення оборонних витрат до рівня 5% ВВП.

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