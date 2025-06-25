РФ ночью атаковала Украину 71 дроном: сколько сбила ПВО

В ночь на 25 июня РФ атаковала Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором разных типов.

Ночная атака на Украину: как отработала ПВО

Оккупанты в течение ночи запускали дроны с направлений Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Атаку вражеских БпЛА отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

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В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 09:00 подтвердили обезвреживание 52 дронов различных типов на Востоке, Юге и Севере страны.

В целом средствами огневого поражения сбито 32 беспилотника и еще 20 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание ударных БпЛА в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

В частности, этой ночью взрывы раздавались в Харькове. Здесь российские дроны атаковали гражданское предприятие и незаселенный жилой дом, возник пожар. Есть информация об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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