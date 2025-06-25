Главные события ночи 25 июня: обстрелы Харькова и Запорожья, встреча Зеленского с Макроном

Ночью враг атаковал дронами на Харьков и Запорожье, ранены мирные жители. Зеленский провел переговоры с Макроном на саммите НАТО.

А в Диснейленде разгорелся громкий скандал со свадьбой британца на 9-летней украинке.

Что произошло за ночь 25 июня 2025 года — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Харькове

В ночь на 25 июня во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Российские войска атаковали город дронами типа Shahed и Герань-2.

По словам городского головы Игоря Терехова, в результате обстрела было поражено гражданское предприятие в Киевском районе города.

Удар по Запорожью

Ночью российские войска нанесли четыре удара по Запорожью, в результате чего пострадали два человека, сообщили в областной военной администрации.

Атака была направлена на частный сектор: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Обстрел Николаевщины

Как сообщили в ОВА, в течение 24 июня и утром 25 июня в 04:58 российские войска совершили 11 атак дронами типа FPV по территории Куцурубской общины.

Один из ударов повредил крышу частного дома в селе Дмитровка, после чего возник пожар, который быстро ликвидировали. Люди не пострадали.

Также 24 июня противник открыл артиллерийский огонь и дважды атаковал FPV-дронами акваторию Очаковской громады. Пострадавших не зафиксировано.

Зеленский встретился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО, проходящего в Гааге.

Зеленский отметил, что главной темой переговоров стала координация дальнейших совместных действий и усиление дипломатического давления на Российскую Федерацию.

Стороны обсудили возможность поставки дополнительных французских истребителей Mirage для укрепления украинского воздушного флота.

Также речь шла об инвестициях и совместном производстве дронов-перехватчиков.

“Церемония свадьбы” с участием ребенка в Диснейленде

Гражданина Великобритании обвиняют в организации “фальшивой свадьбы” с девятилетней украинской девочкой в парижском Диснейленде.

По данным французской прокуратуры, 39-летнего мужчину разыскивают в Великобритании как осужденного педофила, сообщает BBC.

Имя подозреваемого не разглашается. Его задержали на рассвете 21 июня прямо на территории парка развлечений после того, как один из «гостей» сообщил полиции о подозрительной ситуации.

По словам заявителя, его наняли, чтобы он сыграл роль отца невесты.

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