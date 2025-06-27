Могут ли мужчины, которые исключены из воинского учета, выехать за границу: ответ юриста

Сейчас в Украине действует военное положение и продолжается мобилизация, поэтому на военную службу привлекаются лица, которые являются военнообязанными и не имеют оснований для отсрочки, а также признаны годными ВВК к службе.

Факты ICTV узнавали у юристов БПП, могут ли мужчины, которые исключены из воинского учета, выехать за границу в 2025 году и что для этого нужно.

Кто может быть исключен с воинского учета

Исключенными с воинского учета могут быть мужчины, которые, согласно части 6 статьи 37 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, не подлежат мобилизации в период военного положения.

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Кто может быть исключен с воинского учета:

Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, то есть после 60 лет.

Осужденные, которые лишены свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Непригодные к военной службе по заключению ВВК.

Лица, которым прекратили гражданство Украины.

Исключен с воинского учета: можно ли выехать за границу в 2025 году

По словам юристов, чтобы человек смог выехать за границу, особенно если его возраст находится в пределах 18-60 лет, исключение с воинского учета должно быть оформлено соответствующим образом, в официальном порядке.

— В военно-учетном документе нужно иметь соответствующую отметку об исключении с воинского учета, а также печать. Кроме того, информация должна быть обновленной в реестре военнообязанных Оберіг. Также в этом реестре указываются причины, согласно которым лицо было исключено с воинского учета, — говорят юристы.

Поэтому даже если человека признали непригодным к военной службе во время военного положения, это вовсе не означает, что он сможет беспрепятственно пересечь границу Украины. Ведь необходимо, чтобы вся процедура была выполнена в соответствующем законном порядке. Лицо, которое исключается с воинского учета, должно подать заявление в ТЦК об исключении с учета и получить результаты.

— Это все означает, что нужно иметь документы, которые подтверждают статус исключения с воинского учета. Даже если в военном билете в ТЦК поставили печать Исключен с воинского учета, этого недостаточно для того, чтобы покинуть территорию Украины. Только после того, как информация об исключении появится в реестре Оберіг, человек сможет выехать за границу, — уверяют юристы.

Можно ли выехать за границу, если исключен с воинского учета, и какие документы надо иметь

Юристы бесплатной юридической помощи отмечают, что пограничники потребуют предъявить военно-учетный документ с соответствующей отметкой и печатью об исключении с воинского учета, а также справку ВВК о непригодности к военной службе.

Что касается мужчин, которым уже исполнилось 60 лет, то они также имеют право беспрепятственно пересекать государственную границу, ведь они не являются военнообязанными. Но опять же, нужно, чтобы ТЦК через реестр Оберіг сделали соответствующую отметку, что человек достиг предельного возраста и исключен с воинского учета.

— Согласно части 6 статьи 37 закона О воинской обязанности и военной службе, основанием для исключения с воинского учета является и прекращение гражданства Украины. То есть если человек уже не является гражданином Украины, он может выехать за границу, — отметили юристы.

В некоторых случаях ТЦК требуют у человека, который исключен с воинского учета, повторно стать на учет из-за устарелости или потери документов о полной непригодности к военной службе. В таком случае человеку придется повторно доказывать, что он является непригодным к военной службе.

Также можно подать обжалование в суд, ведь в соответствии с законодательством, исключение с воинского учета происходит пожизненно или до тех пор, пока в законе О воинской обязанности и военной службе не появятся соответствующие изменения. В соответствии с этими изменениями, исключенных с воинского учета лиц будут иметь право повторно принимать на воинский учет.

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