Наразі в Україні діє воєнний стан та продовжується мобілізація, тому на військову службу залучаються особи, які є військовозобов’язаними та не мають підстав для відстрочки, а також визнані придатними ВЛК до служби.

Факти ICTV дізнавалися у юристів БПД, чи можуть чоловіки, які виключені з військового обліку, виїхати за кордон у 2025 році та що для цього потрібно.

Хто може бути виключеним з військового обліку

Виключеними з військового обліку можуть бути чоловіки, які, відповідно до частини 6 статті 37 закону України Про військовий обов’язок та військову службу, не підлягають мобілізації у період воєнного стану.

Зараз дивляться

Хто може бути виключеним з військового обліку:

Особи, які досягли граничного віку перебування в запасі, тобто особи після 60 років.

Засуджені, які позбавлені волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

Непридатні до військової служби за висновками ВЛК.

Особи, яким припинене громадянство України.

Виключений з військового обліку: чи можна виїхати за кордон у 2025 році

За словами юристів, щоб людина змогла виїхати за кордон, особливо якщо їй у межах 18-60 років, виключення з військового обліку повинно бути оформлене відповідним чином, в офіційному порядку.

– У військово-обліковому документі потрібно мати відповідну відмітку про виключення з військового обліку, а також печатку. Крім того, інформація повинна бути оновленою у реєстрі військовозобов’язаних Оберіг. Також в цьому реєстрі зазначаються причини, відповідно до яких особу було виключено з військового обліку, – говорять юристи.

Тож навіть якщо людину визнали непридатною до військової служби під час воєнного стану, це зовсім не означає, що вона зможе без перешкод перетнути кордон України. Адже необхідно, щоб вся процедура була виконана у відповідному законному порядку. Особа, яка виключається з військового обліку, повинна подати заяву до ТЦК про виключення з обліку та отримати результати.

– Це все означає, що потрібно мати документи, які підтверджують статус виключення з військового обліку. Навіть якщо у військовому квитку в ТЦК поставили печатку Виключено з військового обліку, цього недостатньо для того, щоб покинути територію України. Лише після того, як інформація про виключення з’явиться в реєстрі Оберіг, людина зможе виїхати за кордон, – запевняють юристи.

Чи можна виїхати за кордон, якщо виключений з військового обліку, та які документи треба мати

Юристи безоплатної правничої допомоги зазначають, що прикордонники вимагатимуть надати військово-обліковий документ з відповідною позначкою та печаткою про виключення з військового обліку, а також довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Що стосується чоловіків, яким вже виповнилося 60 років, то вони також мають право без перешкод перетинати державний кордон, адже не є військовозобов’язаними. Та все ж потрібно, щоб ТЦК через реєстр Оберіг зробили відповідну відмітку, що людина досягла граничного віку та виключена з військового обліку.

– Відповідно до частини 6 статті 37 закону Про військовий обов’язок і військову службу, підставою для виключення з військового обліку є і припинення громадянства України. Тобто якщо людина вже не є громадянином України, вона може виїхати за кордон, – зазначили юристи.

У деяких випадках ТЦК вимагають у людини, яка виключена з військового обліку, повторно стати на облік через застарілість або втрату документів про повну непридатність до військової служби. В такому випадку людині доведеться повторно доводити, що вона є непридатною до військової служби.

Також можна подати оскарження до суду, адже, відповідно до законодавства, виключення з військового обліку відбувається пожиттєво або до тих пір, доки в законі Про військовий обов’язок та військову службу не з’являться відповідні зміни. Саме відповідно до цих змін виключених з військового обліку осіб матимуть право повторно приймати на військовий облік.

Адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі для Фактів ICTV зазначила, що під час виключення з військового обліку можуть виникати різні складнощі. Зокрема, це стосується неправильного оформлення документів або невнесення даних до реєстру Оберіг.

Юристка радить усім військовозобов’язаним, яких виключили з військового обліку, обов’язково встановити застосунок Резерв+ і уважно перевірити наявну там інформацію. Адже навіть якщо людина має на руках квиток з поміткою про виключення з обліку та висновки ВЛК про непридатність до військової служби, у Резевр+ цієї інформації може не бути.

Ба більше, як зазначає Аніщенко, якщо особа має документи про непридатність, потрібно звернутися до ТЦК, аби її виключили з військового обліку у реєстрі Оберіг. Водночас, додає експертка, це можна зробити і без особистого відвідування територіального центру — шляхом подання заяви поштою або через адвоката.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.