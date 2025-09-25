В Украине существуют четкие правила относительно того, кто и при каких условиях может быть исключен из воинского учета. Эта процедура важна для граждан, которые больше не подлежат мобилизации. Правильное оформление документов и внесение данных в реестр гарантирует, что у лица не возникнут проблемы с учетом или выездом за границу.

Факты ICTV узнавали у адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, что означает непригоден к военной службе с исключением из воинского учета, и можно ли в таком случае выехать за границу.

При каких условиях происходит исключение из воинского учета

Согласно части 6 статьи 37 Закона О воинской обязанности и военной службе, исключение из воинского учета проводится в соответствующих районных или городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Для военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины это осуществляется в Центральном управлении или в региональных органах СБУ, а для военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины — в соответствующих подразделениях этих органов.

Из воинского учета исключаются граждане Украины, которые:

умерли, или признаны без вести пропавшими или объявлены умершими в соответствии с законом;

прекратили гражданство Украины;

были кандидатами на контрактную службу по части десятой статьи 20 настоящего Закона, но не были приняты на службу;

уволенные с военной службы по контракту в соответствии с подпунктами “й” или “к” пункта 3 части пятой статьи 26 Закона;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Если человек попадает в любую из этих категорий, он может подать подтверждающие документы в Центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для исключения из учета.

Если гражданин исключается по последним двум основаниям (непригодность или достижение 60 лет), его военный учетный документ не изымается, а в нем делаются записи об исключении.

До достижения 60 лет этот документ нужно иметь при себе и предъявлять по требованию работников ТЦК или полиции.

Непригодность к службе определяется на основании медицинских осмотров и заключения ВВК. Лица, признанные непригодными, получают соответствующий документ.

Кто исключает из воинского учета

Чтобы быть исключенным из воинского учета, нужно обратиться в ТЦК, указать основание исключения и предоставить соответствующие документы. После этого данные вносятся в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Адвокат Екатерина Анищенко объясняет, что исключение из воинского учета не происходит автоматически, ведь это делают работники Центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Поэтому для исключения нужно обращаться в ТЦК с соответствующим постановлением о непригодности, и именно там вносят данные в реестр военнообязанных (в народе Оберіг. — Ред).

По словам адвоката, сложности могут возникать в случае лиц офицерского состава. Согласно приказу Минобороны №402, для исключения офицера, имеющего боевой опыт или прошедшего базовую военную подготовку, недостаточно иметь только заключение ВВК, ведь нужна еще и справка о болезни. Только на основании этих двух документов происходит внесение в учет.

Анищенко отмечает, что в судебной практике есть случаи, когда человек признан непригодным ВВК, но изменения не внесены в реестр. Также иногда случаются несоответствия, когда в бумажном военном билете указано, что лицо исключено из учета, а в реестре Оберіг оно до сих пор числится как военнообязанное.

— Чтобы устранить такие ошибки, следует повторно обращаться в ТЦК с письменным заявлением. Если во внесении изменений отказывают, необходимо требовать письменный отказ, ведь именно на его основе можно обращаться в суд, — предупредила адвокат.

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета: повторная ВВК

Если лицо признано непригодным к военной службе и исключено из воинского учета, ТЦК не имеют права принуждать проходить повторную ВВК.

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета: болезни

Полный перечень болезней, в соответствии с которыми лицо могут признать непригодным, указан в Приказе №402. Стоит отметить, что сама болезнь не делает лицо непригодным к военной службе. Необходимы серьезные функциональные нарушения. Только ВЛК определяет степень пригодности.

Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета: выезд за границу

Екатерина Анищенко отмечает, что коммуникация с ТЦК часто затруднена, ведь ответы или отказы могут не поступать, что затягивает процесс и вынуждает обращаться в суд для истребования доказательств. Из-за этого лица, имеющие документы о непригодности, но все еще обозначенные в реестре как военнообязанные, рискуют быть мобилизованными.

Для непригодных к военной службе с исключением из воинского учета пересечение границы осуществляется на основании следующих документов:

заключения ВВК о непригодности к военной службе;

военно-учетного документа с отметкой об исключении из учета.

Но этого недостаточно. Как отмечает адвокат, на границе лиц призывного возраста проверяют через систему Оберіг, поэтому данные в ней должны совпадать с информацией в военном билете.

— Иногда случаются ситуации, когда в бумажном билете указано, что лицо исключено из воинского учета, а в системе Оберіг оно до сих пор числится как военнообязанное. В таких случаях человеку могут отказать в выезде за границу, — предупредила Екатерина Анищенко.

Поэтому перед поездкой Екатерина Анищенко советует загрузить приложение Резерв+, чтобы проверить свой статус и убедиться, что данные в военном билете и в реестре совпадают.

