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В Херсоне перебои со светом: РФ атаковала важный энергообъект

світло Херсон ЛЕП
Фото: Pixabay

Накануне Дня Конституции Украины российские войска решили погрузить Херсонскую область в темноту, атаковав важный энергетический объект.

В результате атаки возникли перебои с электричеством в Херсоне и прилегающих населенных пунктах.

Херсон: нет света

27 июня российские войска нанесли удар по важному энергообъекту в Херсонской области, в настоящее время в Херсоне возникли перебои со светом.

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Глава ОВА Александр Прокудин отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные электросети, но пока неизвестно, когда дадут свет.

По его словам, за прошедшие сутки враг намеренно бил по социальной инфраструктуре и жилым кварталам, из-за чего пострадали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, 7 многоэтажек и 5 частных жилых домов.

Ситуация в области остается напряженной, поэтому власти призвали жителей подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения.

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Источник: Александр Прокудин

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