В Херсоне перебои со светом: РФ атаковала важный энергообъект
Накануне Дня Конституции Украины российские войска решили погрузить Херсонскую область в темноту, атаковав важный энергетический объект.
В результате атаки возникли перебои с электричеством в Херсоне и прилегающих населенных пунктах.
Херсон: нет света
27 июня российские войска нанесли удар по важному энергообъекту в Херсонской области, в настоящее время в Херсоне возникли перебои со светом.
Глава ОВА Александр Прокудин отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные электросети, но пока неизвестно, когда дадут свет.
По его словам, за прошедшие сутки враг намеренно бил по социальной инфраструктуре и жилым кварталам, из-за чего пострадали газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, 7 многоэтажек и 5 частных жилых домов.
Ситуация в области остается напряженной, поэтому власти призвали жителей подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения.
Источник: Александр Прокудин