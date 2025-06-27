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Марина Мелехова, редактор стрічки
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У Херсоні перебої зі світлом: РФ атакувала важливий енергооб’єкт

світло Херсон ЛЕП
Фото: Pixabay

Напередодні Дня Конституції України російські війська вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт.

Внаслідок атаки виникли перебої зі світлом у Херсоні та прилеглих населених пунктах.

Херсон: нема світла

27 червня російські війська завдали удару по важливому енергооб’єкту на Херсонщині, наразі у Херсоні виникли перебої зі світлом.

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Голова ОВА Олександр Прокудін зазначив, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені електромережі, але поки що не відомо, коли дадуть світло.

За його словами, минулої доби ворог навмисно бив по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, через що постраждали газопроводи, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, 7 багатоповерхівок і 5 приватних житлових будинків.

Ситуація в області залишається напруженою, тож влада закликає мешканців підготуватися до тривалої відсутності електропостачання.

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Обстріл-Херсон

Джерело: Олександр Прокудін

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