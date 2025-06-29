На Сіверському напрямку ЗСУ взяли в полон двох найманців з Камеруну

Бійці батальйону К-2 разом із 118 бригадою територіальної оборони на Сіверському напрямку взяли в полон двох осіб, які виявилися громадянами Камеруну. Іноземці повідомили, що росіяни обманним шляхом залучили їх до збройних сил РФ.

Про це повідомляє у Facebook 20-й окремий полк безпілотних систем.

Як камерунці потрапили у російську армію

Один із затриманих, на ім’я Метугена Уна-на Жан Пафе, прибув до Москви з метою працевлаштування – він планував працювати на підприємстві, що спеціалізується на виробництві шампуню.

Зараз дивляться

Інший камерунець, Анатоль Франк, приїхав до столиці РФ для проходження стоматологічного лікування.

Згідно зі свідченнями камерунців, одразу після прибуття до аеропорту їх затримала Міграційна служба РФ.

Після проведення перевірки їх доставили в невідомому напрямку, де під тиском змусили підписати військовий контракт.

За участь у бойових діях їм обіцяли грошову винагороду в розмірі 1 млн 100 тис. рублів. Ця сума є значно меншою за ту, яку Росія пропонує своїм громадянам за участь у війні проти Україні.

Поранення і потрапляння у полон

Під час першого бойового виходу Метугена Уна-на Жан Пафе потрапив під інтенсивний обстріл. Він вижив і протягом шести днів самостійно пересувався, поки не зустрів українського солдата, якому здався в полон.

Анатоля Франка вночі відправили на штурм, в результаті якого він опинився в руках бійців ЗСУ.

У відео один з українських військових поділився деталями інциденту. Він зазначив, що під час спроби евакуювати Франка, російський безпілотний літальний апарат здійснив атаку на нього та двох українських військовослужбовців. Внаслідок атаки всі троє отримали поранення.

Інший боєць повідомив, що на Сіверському напрямку також було взято в полон громадянина Ємену. Камерунці розповіли, що серед російських найманців присутні громадяни Зімбабве, Бангладешу та Китаю.

Метугена Уна-на Жан Пафе заявив, що прибув до Москви у березні, Анатоль Франк – у серпні 2024 року. Франк також наголосив, що мав зворотний квиток.

Скріншот: 20-й окремий полк безпілотних систем

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.