Десятки Shahed збито дронами-перехоплювачами, масштабуємо виробництво і навчання операторів – Зеленський

Під час нічної масованої атаки Росії у ніч на 4 липня десятки ударних безпілотників Shahed вдалося збити саме дронами-перехоплювачами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1 227-ї доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про збиття Shahed дронами-перехоплювачами

За словами президента, цей день важко почався, адже Росія запустила понад 500 ударних дронів і ракет.

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Було складно, але значну частину все ж збили сили протиповітряної оборони, зазначив він. Проте були й влучання, сказав Зеленський.

– Були сьогодні важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки Shahed були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів, навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання, – заявив глава держави.

Зеленський про розмову з Трампом

Сьогодні Володимир Зеленський говорив із президентом США Дональдом Трампом. Він назвав цю розмову важливою.

– Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво – і нам це потрібно, і Америці, – вважає глава держави.

За словами президента, сьогодні є важливе рішення у Європі, зокрема у Данії. Йдеться про першу угоду щодо виробництва зброї в Європі – України та Данії.

На думку Зеленського, це важливо з погляду безпеки та інвестицій.

Сьогодні президент привітав наших правоохоронців з Днем Національної поліції України.

– Я привітав хлопців і відзначив державними нагородами, зокрема званням Герой України, чотирьох поліцейських, одного з них, на жаль, посмертно. Поліцейські підрозділи разом з усіма в Силах оборони воюють на фронті, – зазначив він.

Сьогодні був новий обмін, внаслідок якого українські воїни повернулися додому з російського полону.

Президент заявив, що Україна готує подальші обміни. Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні.

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