Фонд Віктора Пінчука та YES проведуть дискусію на конференції з відновлення України

З нагоди конференції з відновлення України (URC) у Римі Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) проведуть панельну дискусію No Security – No Recovery (Чому без безпеки не буде відбудови).

Вона порушує одне з найгостріших питань: чи може Європа не тільки допомогти у післявоєнному відновленні, але й зробити все необхідне, щоб допомогти Україні перемогти зараз?

Дискусія No Security – No Recovery на конференції з відновлення України

Щороку з початку повномасштабної війни європейські країни збираються на конференції з відновлення України, обіцяючи підтримку після війни.

Проте сьогодні фізична безпека України й саме її виживання залежать від Європи – потрібна зброя, фінансування для озброєння, протиповітряна оборона та ресурси для негайного відновлення зруйнованої інфраструктури і житла.

Учасники дискусії розберуться, чи відповідає Європа цьому історичному виклику.

Модераторами виступлять Карл Більдт – міністр іноземних справ Швеції (2006-2014), премʼєр-міністр Швеції (1991-1994), а також Санна Марін – прем’єр-міністр Фінляндії (2019-2023). Обоє є членами наглядової ради YES.

Серед учасників дискусії:

Крістен Міхал , прем’єр-міністр Естонії;

, прем’єр-міністр Естонії; Кіт Келлог , помічник президента США та спеціальний посланець в Україні;

, помічник президента США та спеціальний посланець в Україні; Ольга Стефанішина , віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України;

, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України; Джорджо Муле, віцепрезидент Палати депутатів Італії та інші.

Фонд Віктора Пінчука послідовно використовує міжнародні платформи, щоб утримувати Україну в центрі світового порядку денного.

Фонд організовує масштабні українські заходи в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, українські події під час Мюнхенській конференції з безпеки, а також щорічну зустріч YES у Києві, яка збирає світових лідерів для обговорення глобальних викликів і майбутнього України.

