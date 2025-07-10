Инициатива Украины: ЮНЕСКО вводит новый подход к защите наследия в войнах

ЮНЕСКО приняла поправку к решению Комитета всемирного наследия, которая позволяет формировать долгосрочные стратегии защиты культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Инициатором выступила Украина.

Как сообщило Министерство культуры и информационной политики, согласно новому документу, в будущих отчетах ЮНЕСКО появится отдельная секция о влиянии войны на культурные объекты.

Это позволит не только фиксировать угрозы, но и формировать системные подходы к сохранению наследия.

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— Такой шаг позволит не только фиксировать угрозы, возникающие перед объектами наследия, но и формировать долговременные стратегии реагирования в условиях военных действий, — говорится в сообщении МКИП.

Напомним, в июле 2024 года ЮНЕСКО осудило российскую агрессию против Украины и целенаправленное уничтожение культурного наследия.

По состоянию на 25 мая 2025 года, по данным Минкульта, Россия повредила или уничтожила 1 482 объекта культуры в Украине, в частности:

335 — в Харьковской области,

282 — в Херсонской,\

172 — в Донецкой,

159 — в Одесской,

более 100 — в Киеве и Киевской области.

Напомним, в ВСУ действует подразделение по защите культурного наследия. Его основная задача — координация действий для сохранения и предотвращения уничтожения объектов, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий.

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