Ініціатива України: ЮНЕСКО запроваджує новий підхід до захисту спадщини у війнах
ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, яка дозволяє формувати довгострокові стратегії захисту культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Ініціатором виступила Україна.
Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, згідно з новим документом, у майбутніх звітах ЮНЕСКО з’явиться окрема секція про вплив війни на культурні об’єкти.
Це дозволить не лише фіксувати загрози, а й формувати системні підходи до збереження спадщини.
Як ЮНЕСКО реагуватиме на воєнні загрози культурним пам’яткам
– Такий крок дозволить не лише фіксувати загрози, що постають перед об’єктами спадщини, а й формувати довготривалі стратегії реагування в умовах воєнних дій, – йдеться у повідомленні МКІП.
Нагадаємо, у липні 2024 року ЮНЕСКО засудило російську агресію проти України та цілеспрямоване знищення культурної спадщини.
Станом на 25 травня 2025 року, за даними Мінкульту, Росія пошкодила або знищила 1 482 об’єкти культури в Україні, зокрема:
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335 — у Харківській області,
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282 — у Херсонській,
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172 — у Донецькій,
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159 — в Одеській,
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понад 100 — у Києві та Київській області.
Нагадаємо, в ЗСУ діє підрозділ із захисту культурної спадщини. Його основне завдання – координація дій для збереження та запобігання знищенню об’єктів, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.