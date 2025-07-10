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Ініціатива України: ЮНЕСКО запроваджує новий підхід до захисту спадщини у війнах

ЮНЕСКО офіс
Фото: Depositphotos

ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, яка дозволяє формувати довгострокові стратегії захисту культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Ініціатором виступила Україна.

Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, згідно з новим документом, у майбутніх звітах ЮНЕСКО з’явиться окрема секція про вплив війни на культурні об’єкти.

Це дозволить не лише фіксувати загрози, а й формувати системні підходи до збереження спадщини.

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– Такий крок дозволить не лише фіксувати загрози, що постають перед об’єктами спадщини, а й формувати довготривалі стратегії реагування в умовах воєнних дій, – йдеться у повідомленні МКІП.

Нагадаємо, у липні 2024 року ЮНЕСКО засудило російську агресію проти України та цілеспрямоване знищення культурної спадщини.

Станом на 25 травня 2025 року, за даними Мінкульту, Росія пошкодила або знищила 1 482 об’єкти культури в Україні, зокрема:

  • 335 — у Харківській області,

  • 282 — у Херсонській,

  • 172 — у Донецькій,

  • 159 — в Одеській,

  • понад 100 — у Києві та Київській області.

Нагадаємо, в ЗСУ діє підрозділ із захисту культурної спадщини. Його основне завдання – координація дій для збереження та запобігання знищенню об’єктів, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

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