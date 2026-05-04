Абитуриентам пора определяться, куда подавать заявления и какие специальности ставить в приоритет. От этого выбора зависит, удастся ли попасть на бюджет.

Какое количество заявлений можно подать при поступлении на бюджет

В 2026 году вы сможете подать до 10 заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Но обратите внимание, только пять из них могут быть на бюджет, остальные – на контракт.

Количество заявлений не зависит от числа университетов или специальностей, поэтому вы можете подать пять заявлений на разные специальности в одном вузе или наоборот – на одну специальность в пяти разных университетах.

Подать заявления на поступление в вуз можно через электронный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

В этом кабинете можно следить за рейтингами, сообщениями от университетов и другой важной информацией.

Для подачи вам понадобится:

сертификат НМТ 2026 года (или предыдущих лет),

документ об образовании (аттестат или диплом),

паспорт и ИНН,

мотивационное письмо,

документ, подтверждающий льготы (при наличии).

Подавая заявления на бюджет, обязательно нужно указать приоритетность от 1 до 5.

1 – это самая важная для вас специальность. Изменить приоритет после подачи уже нельзя.

Зачисление на бюджет происходит только по самому высокому приоритету, по которому вы проходите по конкурсу. Если на первую позицию не хватает баллов, система переходит к следующей.

Какое количество заявлений можно подать при поступлении на контракт

Кроме пяти бюджетных, вы можете подать еще 5 заявлений на контракт.

Здесь нет никаких ограничений по специальностям или приоритетам.

Это дает вам больше шансов поступить, даже если не удалось пройти на бюджет.

Можно ли подать больше заявлений на поступление

Обойти ограничения при поступлении на бюджет и превысить лимит в 10 заявлений нельзя. Если система зафиксирует больше, она просто не пропустит лишние. Поэтому стоит заранее расставить приоритеты и все спланировать.

Для поступления на специальности, предусматривающие творческие конкурсы или собеседования (в частности,дизайн, актерское искусство и т. д.), предусмотрена отдельная процедура. В таком случае сначала нужно подать заявление на прохождение творческого конкурса или собеседования. Только после этого осуществляется подача заявления на поступление во время общего этапа.

Если не подать ни одного заявления с приоритетом, участие в распределении бюджетных мест будет невозможным. Заявления можно редактировать только до момента подачи.

После отправки следите за статусами заявлений в кабинете абитуриента.

Источник : Міносвіти

