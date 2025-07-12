Карта бойових дій на 12 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.

Такі дані 12 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 12 липня 2025

Ситуація в Україні на 12 липня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках – 17 боєзіткнень за добу.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 34 рази. Намагався просунутися вперед в районі Новоєгорівки, Греківки, Нового Миру, Карпівки, Середнього, Глущенкового, Колодязів та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять атак на позиції наших підрозділів у районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення в бік Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбито 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в бік Плещіївки, Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямках Покровська, Сергіївки й Родинського.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Комар, Воскресенка, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ на 12 липня 2025

особового складу – близько 1 032 690 (+1 070) осіб;

танків – 11 013;

бойових броньованих машин – 22 980 (+1);

артилерійських систем – 30 194 (+31);

РСЗВ – 1 437;

засобів ППО – 1 193;

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 248 (+245);

крилатих ракет – 3 459;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 54 822 (+90);

спеціальної техніки – 3 929.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.