Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 12 липня: мінус ще 1 070 окупантів та понад 30 артсистем
Втрати ворога на 12 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 235-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 032 690 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 12 липня 2025
- особового складу – близько 1 032 690 (+1 070) осіб;
- танків – 11 013;
- бойових броньованих машин – 22 980 (+1);
- артилерійських систем – 30 194 (+31);
- РСЗВ – 1 437;
- засобів ППО – 1 193;
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 248 (+245);
- крилатих ракет – 3 459;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 822 (+90);
- спеціальної техніки – 3 929.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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