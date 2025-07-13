Росіяни активізували штурми й обстріли біля Херсона, зокрема на островах — Волошин

Російські війська протягом останнього тижня значно збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку, зокрема в районі Херсона. Також суттєво зросла інтенсивність ударів дронами та обстрілів правого берега Дніпра.

На Херсонщині РФ збільшила кількість штурмів

Росія значно збільшила кількість штурмів – порівняно з останніми тижнями у два-три рази заявив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, замість двох-трьох спроб штурму на день РФ зараз завдає у середньому від 6 до 11 спроб.

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– Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції, – розповів він.

Волошин зауважив, що мета цих дій очевидна: захопити певні плацдарми та тримати їх під контролем. РФ спочатку закидає на острови продукти, боєприпаси та озброєння, а вже потім відправряють туди штурмовиків, яким необхідно висадитись та закріпитись.

– Звичайно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися нема як – копнеш і вже підступає вода. Збудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити, – розповів спікер Сил оборони.

До того ж, як зауважує Волошин, окупанти у середньому на 10-15% збільшили кількість атак правобережжя. Переважно це робиться за допомогою безпілотників, та має характер цілеспрямованого терору – ворог б’є в більшості по місцевих жителях та цивільній інфраструктурі, а не по військових цілях.

– Вони намагаються зробити вздовж берега “мертву зону”. Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам не було де триматися, – пояснив він.

Однак, на думку Волошина, на тлі цього казати, що є безпосередня загроза масштабного наступу та форсування Дніпра поки що зарано. Це справа віддаленого майбутнього, проте наразі росіяни штурмувати не зможуть – не має умов.

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