Помогали оккупантам прорваться в Покровск: агентов ФСБ приговорили к 15 годам

В Донецкой области суд вынес приговор трем жителям региона, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и шпионили за ВСУ в пользу ФСБ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Государственная измена во время войны: трое предателей получили по 15 лет

Злоумышленников приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они передавали врагу координаты украинских военных объектов на Покровском направлении, а также маршруты движения военной техники.

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Среди осужденных:

43-летний житель города Украинск , работник Укрзализныци. Он следил за эшелонами ВСУ и планировал взорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить логистику защитников. Его задержали в мае 2023 года во время подготовки диверсии.

, работник Укрзализныци. Он следил за эшелонами ВСУ и планировал взорвать железнодорожные пути, чтобы нарушить логистику защитников. Его задержали в мае 2023 года во время подготовки диверсии. 22-летняя жительница Покровского , дочь священника УПЦ (МП), которая установила видеокамеру под куполом церкви, чтобы отслеживать передвижения украинских военных.

, дочь священника УПЦ (МП), которая установила видеокамеру под куполом церкви, чтобы отслеживать передвижения украинских военных. 34-летний работник Укрзализныци из Родинского, который передавал ФСБ координаты мостов, по которым передвигалась техника ВСУ.

СБУ сообщила, что все трое были активными участниками пророссийских Telegram-каналов, где открыто ожидали полной оккупации Донецкой области.

Собранные доказательства дали основание суду признать их виновными в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой, Луганской и Черкасской областей под процессуальным руководством областных прокуратур.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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