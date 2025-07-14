Допомагали окупантам прорватись до Покровська: агентів ФСБ засудили до 15 років
У Донецькій області суд виніс вирок трьом мешканцям регіону, які співпрацювали з російськими спецслужбами та шпигували за ЗСУ на користь ФСБ.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Державна зрада під час війни: троє зрадників отримали по 15 років
Зловмисників засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони передавали ворогу координати українських військових об’єктів на Покровському напрямку, а також маршрути руху військової техніки.
Серед засуджених:
- 43-річний житель міста Українськ, працівник Укрзалізниці. Він стежив за ешелонами ЗСУ і планував підірвати залізничну колію, щоб порушити логістику оборонців. Його затримали у травні 2023 року під час підготовки диверсії.
- 22-річна мешканка Покровського, донька священника УПЦ (МП), яка встановила відеокамеру під куполом церкви, аби відстежувати пересування українських військових.
- 34-річний працівник Укрзалізниці з Родинського, який передавав ФСБ координати мостів, якими пересувалася техніка ЗСУ.
СБУ повідомила, що всі троє були активними учасниками проросійських Telegram-каналів, де відкрито очікували повної окупації Донеччини.
Зібрані докази дали підставу суду визнати їх винними у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької, Луганської та Черкаської областей за процесуального керівництва обласних прокуратур.