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Допомагали окупантам прорватись до Покровська: агентів ФСБ засудили до 15 років

СБУ
Фото: СБУ

У Донецькій області суд виніс вирок трьом мешканцям регіону, які співпрацювали з російськими спецслужбами та шпигували за ЗСУ на користь ФСБ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Державна зрада під час війни: троє зрадників отримали по 15 років

Зловмисників засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони передавали ворогу координати українських військових об’єктів на Покровському напрямку, а також маршрути руху військової техніки.

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Серед засуджених:

  • 43-річний житель міста Українськ, працівник Укрзалізниці. Він стежив за ешелонами ЗСУ і планував підірвати залізничну колію, щоб порушити логістику оборонців. Його затримали у травні 2023 року під час підготовки диверсії.
  • 22-річна мешканка Покровського, донька священника УПЦ (МП), яка встановила відеокамеру під куполом церкви, аби відстежувати пересування українських військових.
  • 34-річний працівник Укрзалізниці з Родинського, який передавав ФСБ координати мостів, якими пересувалася техніка ЗСУ.

СБУ повідомила, що всі троє були активними учасниками проросійських Telegram-каналів, де відкрито очікували повної окупації Донеччини.

Зібрані докази дали підставу суду визнати їх винними у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької, Луганської та Черкаської областей за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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