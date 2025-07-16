Инициатива Трампа по закупке оружия для Украины: какие страны отказались

Часть стран НАТО решили не участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины.

Об этом сообщают Politico и La Stampа.

Какие страны НАТО отказались от инициативы Трампа и почему

По данным СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу благодаря закупкам на местах.

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Поэтому, когда генсек НАТО Марк Рютте называл страны Северной Европы, которые поддерживают план Трампа по поставкам американского оружия в Украину, Франция стала “заметным пробелом” в этом списке.

Так, французские чиновники, осведомленные в этом вопросе, сообщили, что Париж пытается увеличить собственные расходы на оборону.

В то же время правительство канцлера Германии Фридриха Мерца, учитывая ограниченность европейских производственных мощностей, считает, что только покупка оружия у американцев – единственный способ быстро обеспечить Украину необходимым ей вооружением.

Однако по данным итальянского СМИ La Stampа, Италия также не стала присоединяться к инициативе США, ссылаясь при этом на то, что итальянское вооружение, которое уже предоставили Киеву и которое еще может быть предоставлено в будущем, не совместимо с американской техникой, ведь основано на совершенно других технологиях.

Вместо этого итальянцы предлагают помочь с логистикой и взять на себя доставку американского оружия в Украину.

Ранее стало известно, что Венгрия и Чехия также отказались от участия в схеме Дональда Трампа.

В свою очередь Лондон, скандинавские страны и Нидерланды уже четко подтвердили свою готовность к участию в американской схеме закупок.

Напомним, 14 июля президент США объявил о соглашении между его страной и НАТО, согласно которому поставки американского оружия в Украину будут оплачивать европейские союзники.

Источник: Politico, La Stampa

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