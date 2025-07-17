Польша собирается закрыть приюты для большинства украинских беженцев

Польское правительство приняло проект закона, согласно которому большинство украинских беженцев перестанут принимать в Польше.

Об этом сообщает Польское радио.

Украинские беженцы в Польше: кого продолжат принимать

По словам представителя польского правительства Адама Шлапка, форма помощи украинским беженцам изменится “в соответствии с потребностями”.

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Так, с 1 ноября центры коллективного размещения беженцев из Украины в Польше продолжат принимать только представителей трех групп:

пенсионеров;

беременных;

людей с инвалидностью.

Отметим, что каждый из них имеет право на бесплатное проживание в специальных центрах в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.

– После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия, – рассказала пресс-секретарь мазовецкого воеводы Йоанна Баханек.

По информации журналистов, более половины жителей центров коллективного размещения в Польше уже проживают там дольше бесплатного периода и доплачивают за проживание и питание.

В издании добавили, что для 6 тысяч беженцев, которые не входят в защищенные группы, планируют ввести программу “Вместе к независимости” за средства ЕС. Она будет предусматривать субсидии на аренду квартир для украинцев и на покрытие расходов на курсы польского языка.

Источник : Польское радио

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