Польща має намір закрити притулки для більшості українських біженців

Польський уряд ухвалив проєкт закону, згідно якого більшість українських біженців перестануть приймати у Польщі.

Про це повідомляє Польське радіо.

Українські біженці в Польщі: кого продовжать приймати

За словами речника польського уряду Адама Шлапка, форма допомоги українським біженцям зміниться “відповідно до потреб”.

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Так, з 1 листопада центри колективного розміщення біженців з України у Польщі продовжать приймати тільки представників трьох груп:

пенсіонерів;

вагітних;

людей з інвалідністю.

Зазначимо, що кожен з них має право на те, щоб безоплатно проживати у спеціальних центрах протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.

– Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в’їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті, – розповіла речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

За інформацією журналістів, понад половина мешканців центрів колективного розміщення у Польщі вже проживають там довше безплатного періоду і доплачують за проживання та харчування.

У виданні додали, що для 6 тисяч біженців, які не входять у захищені групи, планують ввести програму Разом до незалежності за кошти ЄС. Вона передбачатиме субсидії на оренду квартир для українців та на покриття витрат для курсів польської мови.

Джерело : Польське радіо

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