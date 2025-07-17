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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Польща має намір закрити притулки для більшості українських біженців

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Польський уряд ухвалив проєкт закону, згідно якого більшість українських біженців перестануть приймати у Польщі. 

Про це повідомляє Польське радіо. 

Українські біженці в Польщі: кого продовжать приймати

За словами речника польського уряду Адама Шлапка, форма допомоги українським біженцям зміниться “відповідно до потреб”.

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Так, з 1 листопада центри колективного розміщення біженців з України у Польщі продовжать приймати тільки представників трьох груп:

  • пенсіонерів;
  • вагітних;
  • людей з інвалідністю.

Зазначимо, що кожен з них має право на те, щоб безоплатно проживати у спеціальних центрах протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі. 

– Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в’їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті, – розповіла речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

За інформацією журналістів, понад половина мешканців центрів колективного розміщення у Польщі вже проживають там довше безплатного періоду і доплачують за проживання та харчування.

У виданні додали, що для 6 тисяч біженців, які не входять у захищені групи, планують ввести програму Разом до незалежності за кошти ЄС. Вона передбачатиме субсидії на оренду квартир для українців та на покриття витрат для курсів польської мови. 

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Джерело: Польське радіо

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