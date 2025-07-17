Польща має намір закрити притулки для більшості українських біженців
Польський уряд ухвалив проєкт закону, згідно якого більшість українських біженців перестануть приймати у Польщі.
Про це повідомляє Польське радіо.
Українські біженці в Польщі: кого продовжать приймати
За словами речника польського уряду Адама Шлапка, форма допомоги українським біженцям зміниться “відповідно до потреб”.
Так, з 1 листопада центри колективного розміщення біженців з України у Польщі продовжать приймати тільки представників трьох груп:
- пенсіонерів;
- вагітних;
- людей з інвалідністю.
Зазначимо, що кожен з них має право на те, щоб безоплатно проживати у спеціальних центрах протягом перших трьох місяців після прибуття до Польщі.
– Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в’їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті, – розповіла речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.
За інформацією журналістів, понад половина мешканців центрів колективного розміщення у Польщі вже проживають там довше безплатного періоду і доплачують за проживання та харчування.
У виданні додали, що для 6 тисяч біженців, які не входять у захищені групи, планують ввести програму Разом до незалежності за кошти ЄС. Вона передбачатиме субсидії на оренду квартир для українців та на покриття витрат для курсів польської мови.