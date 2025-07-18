СБУ затримала айтішника з Івано-Франківська, який працював на окупантів

Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Івано-Франківську власника підпільної ІТ-компанії, який працював на окупантів під час повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримали айтішніка за співпрацю з ворогом: що відомо

Згідно з матеріалами справи, власника підпільної ІТ-компанії дистанційно працював на окупаційну адміністрацію РФ на Херсонщині.

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Підозрюваний навмисно не реєстрував комерційну структуру в Україні, орієнтуючись на співпрацю з ворогом через свого знайомого – пропагандиста Михайла Шпіру, який наразі обіймає посаду заступника міністра в окупаційній адміністрації.

Фігурант створював фейкові правозахисні ресурси для дискредитації українських активістів, розробляв персональний сайт Шпіри для поширення пропаганди та виконав понад 40 замовлень від російських компаній.

Оплату отримував через криптогаманці та третіх осіб з країн колишнього СРСР.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини та затримали підозрюваного за місцем проживання.

Під час обшуків в офісі, оселі затриманого та за місцями проживання працівників компанії вилучено комп’ютерну техніку, телефони, записи та банківські картки з доказами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування триває.

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