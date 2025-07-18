Ситуация с рождаемостью и смертностью в Украине остается тревожной. Людей умирает значительно больше, чем рождается. И хотя такая тенденция наблюдается по всей стране, масштаб этой разницы неодинаков по областям.

Факты ICTV подготовили детальный анализ, позволяющий увидеть, сколько младенцев родилось и какая смертность в Украине за первое полугодие 2025 года.

Сколько умерло в Украине в 2025 году: данные за I полугодие

По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек, тогда как смертность за тот же период — 249 002 человека. Поэтому сейчас смертность превышает рождаемость в 2,9 раза. Это средний показатель по Украине.

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Однако ситуация по областям существенно отличается от общего показателя. Больше всего страдают прифронтовые регионы, где смертность превышает рождаемость в 4-5 раз, а в некоторых даже в 12 раз. В частности, в таких областях фиксируется критическое превышение количества умерших над родившимися.

Где самая высокая смертность в Украине

Абсолютным антилидером по количеству смертей стала Днепропетровская область. Здесь за год умерло 27 120 человек, тогда как родилось лишь 6 670. Разница составляет 20 450 человек, а уровень смертности более чем в 4 раза превышает уровень рождаемости.

В Харьковской области 3 518 рождений против 17 694 смертей. Здесь смертность в 5 раз выше рождаемости.

В Одесской области 6 177 рождений и 16 251 смерть, так что смертность превышает рождаемость в 2,6 раза.

Где самая низкая рождаемость в Украине: перечень областей

Самые низкие показатели рождаемости в Херсонской (196 рождений), Донецкой (374) и Запорожской (1 462) областях. Это критически малые цифры, связанные непосредственно с войной, оккупацией и массовым выездом людей.

В Херсонской области смертность превышает рождаемость более чем в 12 раз и это худший показатель в Украине. В Донецкой в 10,3 раза, а в Запорожской почти в 5,3 раза.

Для сравнения, в Киеве почти 10 тысяч рожденных, а во Львовской области более 8 тысяч.

Где ситуация менее тревожная

Несмотря на общий спад, есть области, где разница между смертностью и рождаемостью меньше, чем в других. Это западные области Украины:

В Ровенской области 4 589 рождений и 7 159 смертей, следовательно смертность превышает рождаемость в 1,6 раза. Это самый низкий разрыв в Украине.

В Волынской области 3 796 рождений, 6 511 смертей. Тут умирает в 1,7 раза больше людей, чем рождается.

В Черновицкой области 2 643 рождения, 5 536 смертей, а смертность в 2,1 раза выше.

Закарпатье и Ивано-Франковщина имеют относительно лучшие цифры. Такие регионы традиционно имеют более высокую рождаемость. Хотя смертность здесь тоже превышает рождаемость, но разрыв не столь критичен, как в восточных или центральных областях.

Город Киев — лидер по рождаемости, поскольку за первое полугодие 2025 года в столице родилось 9 947 детей. Это самый большой показатель по стране. Но вместе с тем и 18 114 смертей. Здесь смертность в 1,8 раза превышает рождаемость. Это лучше, чем в большинстве областей, но тоже свидетельствует об отрицательном приросте населения.

Выводы

Худшая демографическая ситуация в Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской областях, здесь в 2025 году смертность превышает рождаемость в 4-12 раз.

Наименьшая разница между количеством смертей и рождений в Ровенской, Волынской, Черновицкой, Закарпатской областях, здесь разрывы между этими показателями на уровне 1,6-2,1 раза.

Самая низкая рождаемость в Херсонской, Донецкой и Запорожской — менее 2 тысяч на область.

Ни один регион не имеет положительного прироста, поскольку везде людей умирает больше, чем рождается.

Источник : Минюст

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