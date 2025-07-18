Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність: статистика 2025 року

Ситуація з народжуваністю і смертністю в Україні залишається тривожною. Людей помирає значно більше, ніж народжується. І хоча така тенденція спостерігається по всій країні, масштаб цієї різниці неоднаковий по областях.

Факти ICTV підготували детальний аналіз, що дає змогу побачити, скільки немовлят народилося та яка смертність в Україні за перше півріччя 2025 року.

Скільки померло в Україні у 2025 році: дані за I півріччя

За даними Міністерства юстиції, народжуваність в Україні за перше півріччя 2025 року становить 86 795 осіб, тоді як смертність за той самий період – 249 002 особи. Тож наразі смертність перевищує народжуваність у 2,9 раза. Це середній показник по Україні.

Зараз дивляться

Однак ситуація по областях суттєво відрізняється від загального показника. Найбільше страждають прифронтові регіони, де смертність перевищує народжуваність у 4–5 разів, а у деяких навіть у 12 разів. Зокрема, у таких областях фіксується критичне перевищення кількості померлих над народженими.

Де найвища смертність в Україні

Абсолютним антилідером за кількістю смертей стала Дніпропетровська область. Тут за рік померло 27 120 людей, тоді як народилося лише 6 670. Різниця становить 20 450 осіб, а рівень смертності більше ніж у 4 рази перевищує рівень народжуваності.

У Харківській області 3 518 народжень проти 17 694 смертей. Тут смертність у 5 разів вища за народжуваність.

В Одеській області 6 177 народжень та 16 251 смерть, тож смертність перевищує народжуваність у 2,6 раза.

Де найнижча народжуваність в Україні: перелік областей

Найнижчі показники народжуваності у Херсонській (196 народжень), Донецькій (374) та Запорізькій (1 462) областях. Це критично малі цифри, пов’язані безпосередньо з війною, окупацією та масовим виїздом людей.

У Херсонській області смертність перевищує народжуваність у понад 12 разів і це найгірший показник в Україні. У Донецькій у 10,3 раза, а у Запорізькій майже в 5,3 раза.

Для порівняння, у Києві майже 10 тисяч народжених, а у Львівській області понад 8 тисяч.

Де ситуація менш тривожна

Попри загальний спад, є області, де різниця між смертністю і народжуваністю менша, ніж в інших. Це західні області України:

У Рівненській області 4 589 народжень і 7 159 смертей, отже смертність перевищує народжуваність у 1,6 раза. Це найнижчий розрив в Україні.

У Волинській області 3 796 народжень, 6 511 смертей. Тож помирає у 1,7 раза більше людей, ніж народжується.

У Чернівецькій область 2 643 народження, 5 536 смертей, а смертність у 2,1 раза вища.

Закарпаття й Івано-Франківщина мають відносно кращі цифри. Такі регіони традиційно мають вищу народжуваність. Хоч смертність тут теж перевищує народжуваність, але розрив не настільки критичний, як у східних або центральних областях.

Місто Київ – лідер за народжуваністю, адже за перше півріччя 2025 року у столиці народилося 9 947 дітей. Це найбільший показник по країні. Але водночас і 18 114 смертей. Тут смертність у 1,8 раза перевищує народжуваність. Це краще, ніж у більшості областей, але теж свідчить про від’ємний приріст населення.

Висновки

Найгірша демографічна ситуація у Дніпропетровській, Херсонській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській областях, адже тут у 2025 році смертність перевищує народжуваність у 4–12 разів.

Найменша різниця між кількістю смертей та народжень у Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Закарпатській областях, тут розриви між цими показниками на рівні 1,6–2,1 раза.

Найнижча народжуваність у Херсонській, Донецькій та Запорізькій – менше 2 тисяч на область.

Жоден регіон не має позитивного приросту, адже скрізь людей помирає більше, ніж народжується.

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