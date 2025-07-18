Ни у одной ДРГ не будет шансов на выживание: Зеленский заслушал доклад Сырского

Российские диверсионные группы пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села, однако их уничтожают наши военные.

Украинские военные уничтожают российские ДРГ

Украинские военные уничтожают российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села.

— Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Он заслушал доклад главкома Александра Сырского, в частности, относительно фронта и прежде всего защиты на Покровском и других направлениях в Донецкой области.

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Зеленский отметил, что именно в Донецкой области сконцентрировано больше всего усилий оккупанта. Глава государства поблагодарил все наши подразделения за стойкость.

— Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка – спасибо! – добавил он.

Зеленский отметил, что каждая российская попытка прорываться вперед должна получать огневой ответ украинских сил.

Зеленский напомнил, что сегодня главнокомандующий и министр обороны уже обговорили, какие силы и средства необходимы для более результативного уничтожения оккупантов и для ощутимых украинских дальнобойных ударов.

– Максимально обеспечим, – добавил Зеленский.

По его словам, непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

— Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских разными типами дронов, — проинформировал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупантов ожидает ощутимый ответ.

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