У жодної ДРГ не буде шансів на виживання: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Російські диверсійні групи намагаються просуватись і заходити в українські міста й села, однак знищуються нашими військовими.

Українські військові знищують російські ДРГ

Українські військові знищують російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села.

– У жодної такої російської ДРГ шансів на виживання не буде, – наголосив президент Володимир Зеленський.

Він заслухав доповідь головкома Олександра Сирського, зокрема щодо фронту та передусім захисту на Покровському та інших напрямках на Донеччині.

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Зеленський зазначив, що саме на Донеччині сконцентровано найбільше зусиль окупанта. Голова держави подякував всім нашим підрозділам за стійкість.

– Окремо хочу відзначити за бої саме на Покровському напрямку наших воїнів Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Новопавлівський напрямок: воїни 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку – дякую вам! – додав він.

Він наголосив на тому, що кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил.

Зеленський нагадав, що сьогодні головнокомандувач і міністр оборони вже обговорювали, які сили та засоби необхідні для більш результативного знищення окупанта та більш відчутних українських далекобійних ударів.

– Максимально забезпечимо, – додав Зеленський.

За його словами, непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

– Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів, – проінформував Зеленський.

Він наголосив, що окупантам буде відчутна відповідь.

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