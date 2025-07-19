Вклад в кибероборону Украины: реакция МИД на санкции Британии против ГРУ

МИД Украины приветствует решение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о введении санкций против трех подразделений Главного управления Генштаба ВС РФ и 18 офицеров военной разведки за их многолетнюю злонамеренную кибердеятельность, нацеленную на Британию, страны ЕС, НАТО и Украину.

Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Санкции Британии против трех подразделений ГРУ

В МИД заявили, что введение санкций против российских хакерских группировок является решительным шагом в ответ на деструктивную кампанию, которую РФ систематически ведет с целью дестабилизации демократических институтов Европы, объектов энергетической инфраструктуры, телекоммуникационных компаний, влияния на избирательные процессы и средства массовой информации.

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Целью этого всего является подрыв европейской стабильности и безопасности в целом.

Это также является весомым практическим вкладом в укрепление защиты Украины от российской агрессии. Ведь подсанкционные субъекты – идентифицированные в пределах национальной атрибуции как группировки UAC-0056, UAC-0001 и UAC-0002, аффилированные с военными частями РФ №29155, №26165 и №74455 – осуществляют кибератаки, кибершпионаж, акты кибертерроризма и другие формы деструктивной деятельности в киберпространстве, прежде всего против Украины.

В МИД отметили, что с начала 2022 года Национальная команда реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы CERT-UA задокументировала более 100 киберинцидентов, связанных с группировкой UAC-0056, более 110 – с UAC-0001 и более 170 – с UAC-0002.

Именно последняя из этих группировок стоит за атаками на АО Укрзализныця, госреестры Украины и ЧАО Киевстар.

Украина осуждает злонамеренную гибридную деятельность РФ в киберпространстве, рассматривая ее как системную угрозу международной безопасности и демократическому строю.

Киев подтверждает свою приверженность сотрудничеству с Соединенным Королевством, странами ЕС и НАТО для усиления совместных усилий в противодействии российским угрозам в пятом домене и развития устойчивого и безопасного киберпространства.

Накануне правительство Великобритании ввело санкции в отношении трех подразделений Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) и 18 российских офицеров, которые осуществляли длительную вредную кибердеятельность.

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