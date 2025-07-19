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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: оприлюднено списки

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Євросоюз оприлюднив список фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти РФ, до якого додано 26 нових суб’єктів, що підтримують ВПК країни-агресора у війні проти України.

Перелік опубліковано 19 липня в Офіційному віснику ЄС.

Йдеться про 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій, ️а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

Зараз дивляться

Перелік фізичних та юридичних осіб у 18-му пакеті сакцій проти РФ

Зокрема, 22 російські банки:

  1. Т-банк;
  2. Банк Санкт-Петербург;
  3. Банк Центрокредит;
  4. Яндекс банк;
  5. Сургутнефтегазбанк;
  6. Меткомбанк;
  7. Севергазбанк;
  8. Гєнбанк;
  9. Бистробанк;
  10. Энерготрансбанк;
  11. Татсоцбанк;
  12. Банк Зеніт;
  13. Трансстройбанк;
  14. Банк Финам;
  15. Озон банк;
  16. Экспобанк;
  17. Локко-банк;
  18. Банк Дом.РФ;
  19. МСП Банк;
  20. Ланта Банк;
  21. Банк 131;
  22. Банк РостФинанс.

Крім того, вперше під санкції ЄС потрапили два банки КНР за надання криптовалютних послуг:

  • Heihe Rural Commercial Bank;
  • Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Також до санкційного списку додано вісім оборонних компаній Білорусі, три – з Китаю і одна – з ОАЕ, які пов’язані з російським ВПК.

До сакнційного переліку внесено 14 людей та 41 організацію – загальна кількість перевищила 2,5 тис.

Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

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