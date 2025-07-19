18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: оприлюднено списки

Євросоюз оприлюднив список фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти РФ, до якого додано 26 нових суб’єктів, що підтримують ВПК країни-агресора у війні проти України.

Перелік опубліковано 19 липня в Офіційному віснику ЄС.

Йдеться про 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій, ️а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

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Перелік фізичних та юридичних осіб у 18-му пакеті сакцій проти РФ

Зокрема, 22 російські банки:

Т-банк; Банк Санкт-Петербург; Банк Центрокредит; Яндекс банк; Сургутнефтегазбанк; Меткомбанк; Севергазбанк; Гєнбанк; Бистробанк; Энерготрансбанк; Татсоцбанк; Банк Зеніт; Трансстройбанк; Банк Финам; Озон банк; Экспобанк; Локко-банк; Банк Дом.РФ; МСП Банк; Ланта Банк; Банк 131; Банк РостФинанс.

Крім того, вперше під санкції ЄС потрапили два банки КНР за надання криптовалютних послуг:

Heihe Rural Commercial Bank;

Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Також до санкційного списку додано вісім оборонних компаній Білорусі, три – з Китаю і одна – з ОАЕ, які пов’язані з російським ВПК.

До сакнційного переліку внесено 14 людей та 41 організацію – загальна кількість перевищила 2,5 тис.

Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.

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