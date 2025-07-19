18-й пакет санкцій ЄС проти РФ: оприлюднено списки
Євросоюз оприлюднив список фізичних та юридичних осіб, які потрапили до 18-го пакета санкцій проти РФ, до якого додано 26 нових суб’єктів, що підтримують ВПК країни-агресора у війні проти України.
Перелік опубліковано 19 липня в Офіційному віснику ЄС.
Йдеться про 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов’язані з російським фондом прямих інвестицій, ️а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.
Перелік фізичних та юридичних осіб у 18-му пакеті сакцій проти РФ
Зокрема, 22 російські банки:
- Т-банк;
- Банк Санкт-Петербург;
- Банк Центрокредит;
- Яндекс банк;
- Сургутнефтегазбанк;
- Меткомбанк;
- Севергазбанк;
- Гєнбанк;
- Бистробанк;
- Энерготрансбанк;
- Татсоцбанк;
- Банк Зеніт;
- Трансстройбанк;
- Банк Финам;
- Озон банк;
- Экспобанк;
- Локко-банк;
- Банк Дом.РФ;
- МСП Банк;
- Ланта Банк;
- Банк 131;
- Банк РостФинанс.
Крім того, вперше під санкції ЄС потрапили два банки КНР за надання криптовалютних послуг:
- Heihe Rural Commercial Bank;
- Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.
Також до санкційного списку додано вісім оборонних компаній Білорусі, три – з Китаю і одна – з ОАЕ, які пов’язані з російським ВПК.
До сакнційного переліку внесено 14 людей та 41 організацію – загальна кількість перевищила 2,5 тис.
Вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ.