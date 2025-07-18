Самый сильный на сегодня: ЕС приняла 18-й пакет санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) на внеочередном заседании утром 18 июля одобрил 18-й пакет санкций Евросоюза против России после того, как Словакия отозвала свое вето.

Об этом сообщает “Европейская правда”.

18-й пакет санкций против РФ: подробности

Как рассказал изданию дипломат ЕС, утром Coreper принял 18-й пакет санкций против России. Это был единственный вопрос повестки дня. По его словам, формальное утверждение пакета санкций состоится в этот же день на заседании Совета ЕС по общим вопросам.

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Одобрение 18 пакета санкций подтвердила заместитель председателя ЕС Кая Каллас, которая раскрыла его содержание.

По ее словам, речь идет об одобрении самого сильного на сегодня пакета санкций против России.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов “теневого флота”, снижения ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

— Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки еще 105 судов “теневого флота” и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию. “Северный поток” будет под запретом. Это также более низкий ценовой потолок на нефть”, — рассказала Кая Каллас.

По ее словам, санкционный пакет обеспечит дополнительное давление на российский ВПК, китайские банки, помогающие РФ обходить санкции, и дополнительные препятствия для импорта в Россию компонентов, используемых в военных БпПЛА.

— Мы впервые наказали санкциями реестр судов и крупнейший нефтеперерабатывающий объект компании “Роснефть” в Индии. Кроме того, наши санкции избивают по тем, кто занимается навязыванием идеологии украинским детям, – добавила главная дипломат ЕС.

Каллас добавила, что ЕС настроен дальше усиливать давление на Россию, чтобы прекращение агрессии “стало для Москвы единственным возможным выходом”.

Напомним, ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который включает ограничения для почти 200 судов теневого флота, дополнительные экспортные запреты на товары и технологии двойного назначения, а также санкции в отношении 75 физических и юридических лиц

Источник : Європейська правда

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