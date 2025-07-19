Зеленский утвердил обновленный состав СНБО: кто туда вошел

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Зеленский утвердил обновленный состав СНБО

Указом №501/2025 глава государства утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский исключил из состава СНБО экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

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Кто вошел в состав СНБО:

Зеленский Владимир Александрович — президент Украины, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины;

— президент Украины, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины; Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции Украины;

— министр юстиции Украины; Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики Украины;

— министр энергетики Украины; Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента Украины;

— руководитель Офиса президента Украины; Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук Украины;

— президент Национальной академии наук Украины; Иващенко Олег Иванович — глава Службы внешней разведки Украины;

— глава Службы внешней разведки Украины; Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел Украины;

— министр внутренних дел Украины; Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;

— генеральный прокурор; Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения Украины;

— министр здравоохранения Украины; Малюк Василий Васильевич — глава Службы безопасности Украины;

— глава Службы безопасности Украины; Марченко Сергей Михайлович — министр финансов Украины;

— министр финансов Украины; Пышный Андрей Григорьевич — глава Национального банка Украины (по согласию);

— глава Национального банка Украины (по согласию); Пронин Филипп Евгеньевич — глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;

— глава Государственной службы финансового мониторинга Украины; Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр Украины;

— премьер-министр Украины; Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел Украины;

— министр иностранных дел Украины; Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

— главнокомандующий Вооруженных Сил Украины; Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины; Стефанчук Руслан Алексеевич — глава Верховной Рады Украины (по согласию);

— глава Верховной Рады Украины (по согласию); Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

— секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины;

— первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны Украины.

Напомним, что 18 июля Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сменил на этой должности Александра Литвиненко, который в тот же день был уволен другим указом №495/2025.

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