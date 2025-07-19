Малиновская Ангелина, редактор ленты
4 мин.
Зеленский утвердил обновленный состав СНБО: кто туда вошел
Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Зеленский утвердил обновленный состав СНБО
Указом №501/2025 глава государства утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский исключил из состава СНБО экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.
Сейчас смотрят
Кто вошел в состав СНБО:
- Зеленский Владимир Александрович — президент Украины, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции Украины;
- Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики Украины;
- Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента Украины;
- Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук Украины;
- Иващенко Олег Иванович — глава Службы внешней разведки Украины;
- Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел Украины;
- Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;
- Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения Украины;
- Малюк Василий Васильевич — глава Службы безопасности Украины;
- Марченко Сергей Михайлович — министр финансов Украины;
- Пышный Андрей Григорьевич — глава Национального банка Украины (по согласию);
- Пронин Филипп Евгеньевич — глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр Украины;
- Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел Украины;
- Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
- Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Стефанчук Руслан Алексеевич — глава Верховной Рады Украины (по согласию);
- Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны Украины.
Напомним, что 18 июля Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сменил на этой должности Александра Литвиненко, который в тот же день был уволен другим указом №495/2025.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.