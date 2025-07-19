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Зеленский утвердил обновленный состав СНБО: кто туда вошел

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Зеленский утвердил обновленный состав СНБО

Указом №501/2025 глава государства утвердил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский исключил из состава СНБО экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

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Кто вошел в состав СНБО:

  • Зеленский Владимир Александрович — президент Украины, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции Украины;
  • Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики Украины;
  • Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента Украины;
  • Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук Украины;
  • Иващенко Олег Иванович — глава Службы внешней разведки Украины;
  • Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел Украины;
  • Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;
  • Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения Украины;
  • Малюк Василий Васильевич — глава Службы безопасности Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович — министр финансов Украины;
  • Пышный Андрей Григорьевич — глава Национального банка Украины (по согласию);
  • Пронин Филипп Евгеньевич — глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;
  • Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр Украины;
  • Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел Украины;
  • Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
  • Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Стефанчук Руслан Алексеевич — глава Верховной Рады Украины (по согласию);
  • Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны Украины.

Напомним, что 18 июля Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сменил на этой должности Александра Литвиненко, который в тот же день был уволен другим указом №495/2025.

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