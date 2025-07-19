Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Зеленський затвердив оновлений склад РНБО: хто туди увійшов
Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Зеленський затвердив оновлений склад РНБО
Указом №501/2025 голова держави затвердив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Зеленський виключив зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, колишню віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.
Зараз дивляться
Хто увійшов до складу РНБО:
- Зеленський Володимир Олександрович – президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;
- Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;
- Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;
- Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу Президента України;
- Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
- Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;
- Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров’я України;
- Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
- Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);
- Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
- Свириденко Юлія Анатоліївна – прем’єр-міністр України;
- Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
- Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради України (за згодою);
- Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України
- Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України.
Нагадаємо, що 18 липня Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого того ж дня було звільнено іншим указом №495/2025.
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