Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Ми рекомендуємо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів у єврокубках
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
4 хв.

Зеленський затвердив оновлений склад РНБО: хто туди увійшов

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Зеленський затвердив оновлений склад РНБО

Указом №501/2025 голова держави затвердив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський виключив зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, колишню віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

Зараз дивляться

Хто увійшов до складу РНБО:

  • Зеленський Володимир Олександрович – президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;
  • Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;
  • Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;
  • Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу Президента України;
  • Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
  • Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;
  • Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор;
  • Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров’я України;
  • Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;
  • Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
  • Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);
  • Пронін Філіп Євгенович –  голова Державної служби фінансового моніторингу України;
  • Свириденко Юлія Анатоліївна – прем’єр-міністр України;
  • Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
  • Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України;
  • Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради України (за згодою);
  • Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України
  • Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
  • Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України.

Нагадаємо, що 18 липня Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого того ж дня було звільнено іншим указом №495/2025.

Читайте також
Люди, зброя, система: Шмигаль про напрямки роботи на посаді міністра оборони
Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийРНБО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь