Зеленський затвердив оновлений склад РНБО: хто туди увійшов

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Зеленський затвердив оновлений склад РНБО

Указом №501/2025 голова держави затвердив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський виключив зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, колишню віцепрем’єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

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Хто увійшов до складу РНБО:

Зеленський Володимир Олександрович – президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;

– президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України; Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;

– міністр юстиції України; Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;

– міністр енергетики України; Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу Президента України;

– керівник Офісу Президента України; Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;

– президент Національної академії наук України; Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;

– голова Служби зовнішньої розвідки України; Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;

– міністр внутрішніх справ України; Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор;

– генеральний прокурор; Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров’я України;

– міністр охорони здоров’я України; Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;

– голова Служби безпеки України; Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;

– міністр фінансів України; Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);

– голова Національного банку України (за згодою); Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу України;

– голова Державної служби фінансового моніторингу України; Свириденко Юлія Анатоліївна – прем’єр-міністр України;

– прем’єр-міністр України; Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;

– міністр закордонних справ України; Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України;

– головнокомандувач Збройних Сил України; Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

– міністр економіки, довкілля та сільського господарства України; Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради України (за згодою);

– голова Верховної Ради України (за згодою); Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України

– секретар Ради національної безпеки і оборони України Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;

– перший віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України; Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України.

Нагадаємо, що 18 липня Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Він змінив на цій посаді Олександра Литвиненка, якого того ж дня було звільнено іншим указом №495/2025.

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