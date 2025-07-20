Нардеп Гурин выступил против льгот ветеранам и сравнил Раду с фронтом: детали скандала

Нардеп от Слуги народа Дмитрий Гурин попал в скандал, когда в своей заметке заявил, что у украинских ветеранов не должно быть льгот. Свою же работу в Раде он сравнил с военной службой.

Его сообщение возмутило общество и военных, после чего последовали извинения.

Скандальный пост Гурина

В своей заметке Гурин заявил, что для ветеранов не должно быть льгот, а взамен должна существовать социальная помощь с подходом, который существует в цивилизованных странах.

Сейчас смотрят

– У ветеранов не должно быть никаких “льгот”. Никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и прочего совка, — написал он.

В то же время Гурин заявил, что ветераны должны получать выплаты к накопительной пенсии за время, проведенное в зоне боевых действий, компенсацию процентов по ипотеке, учебные программы, переподготовку, медицинское лечение, реабилитацию, протезирование и помощь в поиске работы.

А в случае постоянной потери функциональности должны быть “оплаченные государством услуги соцподдержки, которые компенсируют эту потерю”.

– Социальная помощь должна быть адресной тем, кто в ней действительно нуждается, столько, сколько им нужно, а не пожизненно для людей со “статусом участника боевых действий”, которые провели два дня в зоне боевых действий, — добавил нардеп.

Публикация народного избранника вызвала бурную реакцию. Во время дискуссий с пользователями Гурин сравнил свою работу в Верховной Раде с военной службой.

– То, что защита родины – обязанность, записано в Конституции. У меня другая присяга, я так же служу народу Украины, – заявил он в комментарии.

Этот комментарий нардеп уже удалил, но СМИ опубликовали скриншоты.

Реакция военных на заявления Гурина

Заявления Гурина резко раскритиковал командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов.

– Такое впечатление что депутатов у нас выбирали по принципу низшей ветви дегенеративности. Готов встретиться с данным персонажем и обсудить пользу от функционала наших обязанностей, — написал он в своем Telegram-канале.

Активист и ветеран Олег Симороз, комментируя заявления Гурина, назвал его примером “реального неолиберализма”.

Он отметил, что во всем цивилизованном мире ветераны боевых действий поддерживаются государством самыми большими социальными пакетами.

– Тяжелораненые военные пожизненно обеспечиваются государством на уровне, который часто выше среднего по стране и этому есть объяснение, человек отдал большую цену за существование этой страны. Там четко признают важность их службы для страны и поэтому они демонстрируют, что эти люди признаются страной, — написал он.

Извинения Гурина

Когда скандал набрал обороты, Гурин извинился, заявив, что до этого “написал х**ню”.

– Я так же даю присягу и так же служу народу Украины, как госслужащие и судьи, но все мы служим не так же, как военные — они рискуют самым дорогим, жизнью за нашу возможность мирно жить, мы все у них в долгу, — говорилось в посте нардепа.

В комментариях он извинился, что неудачно высказался и что это многих обидело. Нардеп добавил, что имел в виду, что как и военные он дает присягу, но речь не шла о такой же службе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.