Проверяем все факты, которые появляются: Садовый о скандале со сбором средств

Львов обратился в посольства Украины в Италии и Италии в Украине с запросом о том, находится ли Назарий Гусаков из СМА, которого подозревают в мошенничестве со средствами на лечение, на государственной или муниципальной программе поддержки.

Садовый о ситуации по сбору средств для Назария Гусакова

Как заявил городской глава Львова Андрей Садовый, сейчас появляется много запросов от журналистов относительно ситуации с Назарием Гусаковым. По его словам, проверяются все факты.

— Мы обратились с соответствующими запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине. Просим предоставить максимум информации, в частности, находится ли Назар на государственной или муниципальной программе поддержки, — отметил он.

Это важно для понимания, какую именно помощь он мог получать в последнее время, кроме поддержки от города Львова и благотворительных взносов, утверждает Садовый.

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По его словам, Львов готов в дальнейшем покупать необходимые лекарства для Назара Гусакова и другого человека, который находится на этой программе. Но эти лекарства можно получить только во Львове, согласно процедуре.

Садовый отметил, что на прошлой неделе коротко пообщался с Назаром, который подтвердил, что сейчас находится за границей. Семейный врач знает, что он неоднократно ездил в Италию на короткое время. Как отметил мэр, там живет его мама.

Андрей Садовый утверждает, что Назар выехал не после того, как вспыхнул скандал. Он рассказал, что это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении.

Парень подтвердил, что ему нужно лечение и он намерен вернуться за ним, подчеркнул мэр.

Он добавил, что Львов сотрудничает с журналистами-расследователями и правоохранителями, передает все имеющиеся документы и факты для выяснения правды.

Уголовные производства по сбору средств для Назария Гусакова

В Национальной полиции сообщили, что начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение Назария Гусакова и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках, отметили в Нацполиции.

Недавно в социальных сетях разгорелся скандал из-за возможного мошенничества, связанного со сбором благотворительных средств гражданином Украины, который заявлял о необходимости в закупке дорогостоящего препарата для лечения спинальной мышечной атрофии.

Известные журналисты и лидеры мнений активно распространяли информацию о критической потребности Назария Гусакова в лекарствах, в результате чего удалось привлечь широкую общественную поддержку и соответственно средства.

Вскоре пользователи начали выражать обеспокоенность из-за отсутствия отчетности за собранные деньги. По предварительным данным, использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Президент Владимир Зеленский назвал скандальной и неприятной ситуацию со сборами в пользу Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Фото: Андрей Садовый, Назарий Гусаков

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