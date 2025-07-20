Нардеп Гурін виступив проти пільг ветеранам і порівняв Раду з фронтом: деталі скандалу

Нардеп від Слуги народу Дмитро Гурін втрапив у скандал, коли у своєму дописі заявив, що в українських ветеранів не має бути пільг. Свою ж роботу у Раді він порівняв із військовою службою.

Його допис обурив суспільство та військових, після чого послідували вибачення.

Скандальний допис Гуріна

У своєму дописі Гурін заявив, що для ветеранів не повинно бути пільг, а натомість має надаватися соціальна допомога із підходом, який діє у цивілізованих країнах.

Зараз дивляться

— У ветеранів не має бути жодних “пільг”. Ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка, – написав він.

Водночас Гурін заявив, що ветерани мають отримувати виплати до накопичувальної пенсії за час, проведений у зоні бойових дій, компенсацію відсотків за іпотекою, навчальні програми, перепідготовку, медичне лікування, реабілітацію, протезування та допомогу в пошуку роботи.

А в разі постійної втрати функціональності мають бути “оплачені державою послуги соцпідтримки, які компенсують цю втрату”.

— Соціальна допомога має бути адресною тим, хто її справді потребує, стільки, скільки їм потрібно, а не довічно для людей зі “статусом учасника бойових дій”, які провели два дні в зоні бойових дій, — додав нардеп.

Публікація народного обранця спричинила бурхливу реакцію. Під час дискусій із користувачами Гурін порівняв свою роботу у Верховній Раді з військовою службою.

— Те, що захист батьківщини – обов’язок, записано в Конституції. У мене інша присяга, я так само служу народу України, — заявив він у коментарі.

Цей коментар нардеп вже видалив, але ЗМІ опублікували скриншоти.

Реакція військових на заяви Гуріна

Заяви Гуріна різко розкритикував командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов.

– Таке враження що депутатів у нас обирали за принципом нижчої гілки дегенеративності. Готовий зустрітися з даним персонажем і обговорити користь від функціоналу наших обов’язків, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Активіст і ветеран Олег Симороз, коментуючи заяви Гуріна, назвав її прикладом “реального неолібералізму”.

Він зазначив, що у всьому цивілізованому світі ветерани бойових дій підтримуються державою найбільшими соціальними пакетами.

– Важкопоранені військові пожиттєво забезпечуються державою на рівні, який часто є вище середнього по країні й цьому є пояснення, людина віддала велику ціну за існування цієї країни. Там чітко визнають важливість їх служби для країни й тому вони демонструють, що ці люди визнаються країною, – написав він.

Вибачення Гуріна

Коли скандал набрав обертів, Гурін перепросив, заявивши, що до цього “написав х**ню”.

– Я так само даю присягу і так само служу народу України, як держслужбовці і судді, але всі ми служимо не так само, як військові — вони ризикують найдорожчим, життям за нашу можливість мирно жити, ми всі у них в боргу, – йшлося у дописі нардепа.

У коментарях він перепросив, що невдало висловився і що це багатьох образило. Нардеп додав, що мав на увазі, що як і військові він дає присягу, але не йшлося про таку ж службу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.