В Киеве имеем полтора десятка прямых попаданий: Игнат об атаке 21 июля

Во время ночной атаки на Киев 21 июля зафиксировано по меньшей мере полтора десятка прямых попаданий по различным объектам.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Особенности отражения атаки на Киев 21 июля

— В Киеве имеем полтора десятка прямых попаданий, к сожалению. Также видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели. Без этого не обходится, к сожалению. Сбитые ракеты и дроны все же падают на землю, не достигая своих целей. Хотелось бы, конечно, уничтожать их подальше от населенных пунктов, но не всегда это удается, — пояснил он.

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По его словам, сегодня ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей — были подавлены РЭБ или сбиты огневыми средствами ПВО.

Ночью 21 июля РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву с использованием дронов и ракет.

Многочисленные разрушения и пожары зафиксированы в шести районах столицы.

Известно об одном погибшем мужчине и восьми раненых, среди них — 15-летняя девушка.

Фото: Медіацентр Україна

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