У Києві маємо півтора десятка прямих влучань: Ігнат про атаку 21 липня

Під час нічної атаки на Київ 21 липня зафіксовано щонайменше півтора десятка прямих влучань по різних об’єктах.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Особливості відбиття атаки на Київ 21 липня

– У Києві маємо півтора десятка прямих влучань, на жаль. Також бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. Без цього не минається, на жаль. Збиті ракети та дрони все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів, але не завжди це вдається, – пояснив він.

Зараз дивляться

За його словами, сьогодні ракети, як крилаті, так і аеробалістичні, не досягли своїх цілей – були подавлені РЕБ або ж збиті вогневими засобами ППО.

Вночі 21 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву з використанням дронів та ракет.

Численні руйнування та пожежі зафіксовані у шести районах столиці.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка та вісьмох поранених, серед них – 15-річна дівчина.

Фото: Медіацентр Україна

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