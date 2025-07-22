РФ ночью атаковала газовую инфраструктуру Украины: есть разрушения

В ночь на 22 июля Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по объектам газодобывающей инфраструктуры Украины. Удару подверглись предприятия Группы Нафтогаз.

Об этом сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Россия атаковала дронами объекты Нафтогаза: есть разрушения

По предварительной информации, зафиксированы разрушения. Специалисты уже работают на месте для ликвидации последствий.

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— Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Такие атаки происходят регулярно. Никакого военного значения эти объекты не несут, — отмечают в компании.

В Нафтогазе подчеркивают, что атака является террористическим актом, направленным на то, чтобы запугать украинцев, сорвать подготовку к отопительному сезону и создать проблемы с газоснабжением зимой.

— Цель террористов очевидна — ослабить Украину, подорвать энергетическую стабильность и сломать нашу волю, — заявили в компании.

Напомним, в течение ночи 22 июля РФ атаковала Украину 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбивание или подавление 26 беспилотников на Юге и Востоке страны.

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